White Show, aumentano ancora i buyer dall’estero. “Numeri eccezionali in questa fashion week”

Milano, 26 settembre 2023 – Mentre il popolo della moda si trasferisce a Parigi per la fine del “giro del mondo dello stile” che ha già toccato New York, Londra e Milano, ecco i risultati positivi e lusinghieri di White che ha chiuso la sua quattro giorni nella zona di Via Tortona con molta soddisfazione. Un’edizione piena di cose, idee ed eventi, di protagonisti in arrivo dal mondo. White è organizzato con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), di ICE - Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane e in partnership con Confartigianato Imprese. Nell’area del Tortona Fashion District si sono ritrovati buyer e addetti ai lavori alla ricerca delle novità della stagione primavera-estate 2024. Presenti oltre 360 brand con un perfetto equilibrio tra aziende italiane e estere (50% italiane e 50% estere).

“Abbiamo vissuto una fashion week eccezionale con una Milano gremita di operatori. Ciò dimostra quanto la moda sia un indotto importantissimo per la città, con provenienze da tutto il Mondo. White contribuisce in modo importante con i suoi numeri al raggiungimento di questo risultato. Le presenze di questa edizione, come già successo a febbraio mostrano ancora un evidente aumento dell'estero a dimostrazione che la strategia intrapresa da tempo da White sta raccogliendo i suoi frutti” , racconta Massimiliano Bizzi Fondatore di WHITE.

Consistente l’incremento di buyer da Francia, US, Middle East. Ritorna la forte presenza di Cina, Giappone e Corea. Tra i compratori che hanno visitato il salone ci sono 24s.com (FR), Samaritaine (FR), Lost&Found (US), Neiman Marcus (US), Holt Renfrew (CANADA), Harvey Nichols Doha (Qatar), Galeries Lafayette Dubai (UAE), Level Shoes (UAE), Chaloub Group (UAE), dal Saudi Arabia Westerly, Rubaiyat, Chapter4 e Pattern.

Al Padiglione Visconti, EXPO WHITE ha ospitato il progetto Saudi 100 Brands, il programma della Fashion Commission che promuove i fashion designer dell’Arabia Saudita. Nella serata del 20 settembre, a Palazzo Serbelloni, le collezioni dei designer sono state protagoniste di una sfilata accompagnata dall’esibizione dei ballerini del Teatro alla Scala di Milano. Dal 19 al 28 settembre, una selezione di brand sauditi è nel pop-up presso il luxury concept store 10 Corso Como. Direttamente dalla prima edizione della Yerevan Fashion Week tenutasi ad inizio estate, è giunto a WHITE un gruppo di brand provenienti dall’Armenia. La Fashion Firm SA ha presentato, dieci designer sudafricani, favorendo la loro apertura a nuovi mercati.