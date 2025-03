White Milano. Un successo internazionale

di Marina SantinNon solo sfilate. Durante la Fashion Week milanese c’è un altro appuntamento irrinunciabile: White Milano, salone tra più importanti del fashion che attira buyers, media, designer e professionisti del settore da tutto il mondo. Dal 2000, accende i riflettori su brand ad alto potenziale creativo, con una formula che ne ha decretato successo. A confermarlo, l’edizione di febbraio 2025, che ha proposto una selezione di 300 marchi new luxury (55% dall’Italia e 45% dall’estero), a testimonianza di quando sia sempre più il punto di riferimento globale per curatela, innovazione e creatività.

"Il più grande successo di quest’edizione – sottolinea Brenda Bellei, ad di M Seventy-White – è stato il plauso degli espositori sulla capacità del salone di attrarre buyers internazionali (+7%), tanto che molti di loro hanno già chiesto di essere riaccreditati all’evento di settembre. Il flusso di buyers è stato un elemento fondamentale per il riscontro ottenuto, quasi più del brand mix, scelto secondo gli stessi criteri da 25 anni. White è sempre stato fedele a se stesso nella selezione e non abbiamo mai cambiato target, le Pmi, dalle aziende consolidate a quelle più di nicchia, comprese le start up".

White ha portato a Milano operatori internazionali provenienti da tutto il mondo "compresi quelli che non si vedevano da tempo – puntualizza Bellei – come i giapponesi, i coreani e i compratori del nord Europa". Questo è frutto di "una strategia precisa: avere degli Ambassador in ogni nazione che coinvolgono i principali retailer e media locali". Fondamentale anche il progetto The Circle "che – specifica l’ad – ha portato i più importanti distributori del Saudi e degli Emirati arabi".

The Circle infatti, spicca tra i progetti internazionali di White nelle aree geografiche dove il segmento del contemporary di qualità e del new luxury è in rapida crescita. Nato dalla volontà di Brenda Bellei e Monica Sarti, Ceo dell’accessorio, rappresenta un gruppo di aziende, appositamente selezionate, che vogliono approcciarsi a nuovi mercati. "Portiamo i nostri clienti all’estero inserendoli direttamente nelle boutiques partner, offrendo loro la possibilità di essere presenti a lungo nei negozi che accolgono di buon grado questa opportunità, e creando brand awarness nel Paese che li ospita".

Grazie all’accordo firmato con il Retail Leader Circle punto di riferimento nei Paesi del Golfo e Middle East, White sarà sempre presente a Riyadh con il gruppo AlMalki per la selezione dei brand e verranno inaugurati entro fine anno tre negozi nello Yacht Club di Jeddah, due pop up con eventi da ottobre a dicembre presso Ether ad Abu Dhabi e Wild Fabrik a Dubai, e un pop up presso 51East a Doha.

Guardando al futuro, "continuiamo il nostro percorso di sviluppo, rivolgendoci al Middle East, dove abbiamo già individuato collaborazioni interessanti". Ora però l’attenzione è rivolta alla terza edizione di White Resort, dedicata alla moda estiva e da vacanza. "Le due precedenti edizioni, sono andate benissimo, per questa terza, dal 21 al 23 giugno in concomitanza con la moda uomo, prevedo ottimi risultati", conclude Bellei.