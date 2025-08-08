’White Carrara 2025’. Laboratorio itinerante. Ecco i tour guidati

Un laboratorio creativo a cielo aperto, diffuso, che mette al suo centro uno dei materiali più preziosi che hanno contribuito a rendere l’Italia famosa nel mondo: il marmo bianco di Carrara. Proprio nel cuore della città è in programma ’White Carrara 2025’, un’esperienza unica che unisce tradizione millenaria, design e innovazione contemporanea. E nell’ambito dell’evento che trasforma il centro storico in un laboratorio creativo diffuso, prendono vita le visite guidate gratuite. Un’opportunità unica di esplorare la città attraverso gli occhi del design moderno, scoprendo come il marmo si trasformi in linguaggio espressivo del nostro tempo.

’White Carrara’, alla sua nona edizione e sotto la direzione artistica di Domenico Raimondi - thesignlab, ha scelto come tema ’Design Here and Now’, celebrando la contemporaneità attraverso opere inedite che nascono dall’incontro tra visione progettuale e lavorazione del marmo. I tour guidati proseguiranno oggi e il 22 agosto e poi il 5 e il 19 settembre. Saranno percorsi attraverso i luoghi più suggestivi del centro storico carrarese, partendo dalla maestosa piazza Duomo e da piazza Alberica proseguendo in un itinerario che tocca piazza delle Erbe, via Loris Giorgi, Palazzo Pisani, per concludersi all’Ex Paretra in via Beccheria 5. Un viaggio tra opere d’arte e di design, realizzate esclusivamente per ’White Carrara’ da designer di calibro internazionale come Karim Rashid, Ross Lovegrove, Jean-Michel Wilmotte, Kickie Chudikova, e Michel Boucquillon, oltre ad affermati progettisti italiani come Elena Salmistraro, Giulio Iacchetti, Massimo Giacon, Benvenuto Saba, Nicola Maggi, la realtà creativa di Gumdesign.

La visita guidata è dalle 18.30 alle 20.30. Per partecipare, prenotazione obbligatoria: e-mail a [email protected] e indicando ’Visite guidate White Carrara’ specificando nome e cognome, telefono, e-mail, numero di partecipanti e la data scelta. Possibile prenotare fino a 48 ore prima dall’evento.

Cris. Cons.