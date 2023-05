“What Is Love” compie 30 anni. La canzone di Haddaway in vetta alle classifiche mondiali. Nacque in un giorno e mezzo

Un successo di tre decenni quello di ‘What Is Love’, il brano di Haddaway che dal 1993 scalda le notti sulle piste delle discoteche italiane e internazionali e fa ballare intere generazioni.

Il pezzo, uscito trent’anni fa e affermatosi da subito in cima alla classifica per tre settimana di fila, fu portato sul palco di ‘Festivalbar’, diventando poi la sigla del celebre programma musicale di Italia 1.

La copertina del brano "What Is Love" di Haddaway

La storia e il successo

Prodotta nel 1992 da Tony Hendrick e Junior Torello, la canzone dance fu interpretata da Nestor Alexander Haddaway, 58 anni, artista tedesco originario di Trinidad che è stato anche produttore, ballerino e coreografo.

Dee Dee Halligan e Junior Torello scrissero il testo in un giorno e mezzo. Lo racconta lo stesso Haddaway in un’intervista del 2012.

"Usammo semplicemente idee che all’epoca erano fresche e provammo a fare qualcosa che non aveva fatto nessun altro. La canzone venne fuori davvero velocemente. Dopo circa 45 minuti avevo l’idea delle melodie e l’intera struttura fu messa giù in una giornata e mezza”.

Al primo posto in tredici Paesi, ‘What Is Love’ ha avuto successo a livello mondiale piazzandosi nelle classifiche di Stati Uniti, Australia e Giappone, pur se non con gli stessi record raggiunti in Europa.

A fare da filo conduttore del brano, l’amore. “Le persone mi chiedono sempre cosa intendevo, (…) intendevo dire che ‘ciò che è amore’ deve essere definito da tutti secondo la propria definizione. È unico e individuale. Per me ha a che fare con fiducia, onestà e dedizione”.

Numerosi i remix, le compilation e le colonne sonore succedutesi negli anni in Italia, Francia e Regno Unito.