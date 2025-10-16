Cosa sappiamo su Welcome to Derry, il prequel di It firmato da HBO

Roma, 16 ottobre 2025 – Cresce l’attesa per Welcome to Derry, la serie HBO ambientata nell’universo di It. Prodotta e diretta da Andy Muschietti, autore dei due blockbuster cinematografici ispirati al romanzo di Stephen King, la serie riporta gli spettatori nella cittadina maledetta dove tutto è cominciato. E il nuovo trailer, uscito pochi giorni fa in Italia, conferma che la paura è più viva che mai.

Il ritorno a Derry: dove tutto è cominciato

Il trailer ufficiale italiano di Welcome to Derry, pubblicato da Warner Bros. a inizio ottobre, ha riacceso l’entusiasmo dei fan di Stephen King e del grande horror. Ambientata negli anni ’60, la serie racconta la nascita del terrore che avrebbe poi devastato la cittadina del Maine, introducendo i primi segni della presenza di Pennywise, il clown demoniaco che si nutre delle paure umane. Welcome to Derry è pensata come un prequel diretto ai due film It del 2017 e del 2019, entrambi firmati da Andy Muschietti, che torna qui anche come produttore esecutivo insieme alla sorella Barbara. Nel trailer, toni cupi e inquietanti scorci di periferia anticipano un racconto più psicologico e corale, dove l’orrore si insinua nella normalità della provincia americana.

Dalla miniserie cult al nuovo orrore seriale

Il confronto con il passato è inevitabile. Prima dei successi cinematografici, It era stato un film per la TV in due parti, trasmesso nel 1990 e diretto da Tommy Lee Wallace, con un indimenticabile Tim Curry nei panni del clown. Quell’adattamento segnò un’epoca e plasmò l’immaginario horror degli anni Novanta, ma i limiti del piccolo schermo ne attenuarono la violenza e la profondità. Welcome to Derry ribalta ora quella prospettiva: grazie alle nuove tecnologie e al linguaggio più maturo delle serie HBO, la storia promette di fondere l’introspezione del romanzo originale con la potenza visiva dei film di Muschietti, costruendo una mitologia espansa e più cupa.

Un nuovo capitolo del “multiverso King”

La serie, in uscita il 27 ottobre 2025 su HBO Max e in Italia su Sky e Now, si colloca in un momento di rinnovato interesse per l’universo narrativo di Stephen King, già riportato sullo schermo da produzioni come The Outsider e Castle Rock. Con Welcome to Derry, Muschietti tenta la sfida più ambiziosa: trasformare la paura infantile in un linguaggio seriale capace di parlare anche agli adulti, esplorando l’origine del male come metafora di traumi collettivi e segreti sepolti. Se il film del 2017 metteva in scena il passaggio al mondo adulto attraverso la perdita dell’innocenza, tema centrale nell’opera originale di King, la serie sembra ribaltare il punto di vista. Welcome to Derry indaga come la città stessa sia diventata il terreno fertile dell’orrore, simbolo di una società che genera i propri mostri più che combatterli. Un tema di stretta attualità, specchio delle inquietudini profonde dell’America contemporanea e del mondo attuale che vede il sorgere di tante Derry un po’ ovunque.