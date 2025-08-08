Weekend romantico nel faro del Giglio

di Egidio ScalaVivere il mare sì, ma da una prospettiva assolutamente unica. A contatto con l’essenza della natura. E nella solitudine che è pienezza di vita e scoperta. All’estremo sud dell’Isola del Giglio, dove la terra finisce e le onde dominano l’infinito, Faro Capel Rosso invita a rallentare, respirare, conoscere. Dal 1883, la sua lanterna veglia sul Tirreno, tra scogliere ripide e silenzi infiniti e per l’estate, questo luogo fuori dal tempo si apre verso una nuova prospettiva per vivere il Giglio. Qui si può vivere un’esperienza in barca, che è molto più di una semplice escursione. È un viaggio nei sensi.

Per chi sogna un’avventura a pelo d’acqua per scoprire il Giglio dalla sua prospettiva più naturale e simbolica, Faro Capel Rosso propone un pacchetto esclusivo da due notti, disponibile fino alla fine di agosto. Un invito a lasciarsi guidare dal ritmo lento delle onde e dalla luce morbida del tramonto, a bordo di uno yacht (avvicinamento direttamente da Faro Capel Rosso) pronto ad accogliere fino a 9 ospiti per un’esperienza completamente personalizzabile.

Si arriva al faro nel tardo pomeriggio, dopo un sentiero di circa 800 metri da percorrere a piedi – trekking facile – attraverso la macchia mediterranea. Gli ospiti saranno accolti con un aperitivo al tramonto, affacciato sulle onde cobalto e seguito da una cena sotto le stelle che celebra i sapori della cucina gigliesi insieme a quelli della terra toscana, reinterpretati dallo chef Cristiano.

Il giorno seguente è dedicato al mare: lo yacht salpa alla scoperta dell’isola, navigando lungo la costa frastagliata per svelarne gli angoli più intimi. Tra le onde che lambiscono Punta Capel Rosso, in questi fondali, nel giugno del 1646, durante una battaglia navale tra flotte spagnole e francesi, affondò la galea spagnola Santa Barbara. Il relitto, ancora oggi oggetto di racconti e immersioni, giace non lontano dalla rotta percorsa durante l’escursione in barca. A pranzo, l’esperienza si fa gourmet: un light lunch servito in navigazione. Il rientro al faro. Gli ospiti possono concedersi un bagno nelle acque limpide tuffandosi dal vecchio molo della marina militare, prima di rientrare nella propria suite – sono quattro, essenziali e curate – per rilassarsi e, successivamente prepararsi per la cena. E infine godere nel silenzio della sera un mare senza confini.