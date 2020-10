Roma, 8 settembre 2020 - Dopo il successo dei film 'Chiamami col tuo nome' e 'Suspiria', Luca Guadagnino si è dedicato alla sua prima serie TV, realizzata per conto di HBO e Sky: si intitola 'We Are Who We Are', parla di adolescenza e ricerca della propria identità e verrà trasmessa su Sky Atlantic a partire da venerdì 9 ottobre. La critica ne ha parlato bene.

We Are Who We Are, tutto sulla miniserie TV

La trama ruota attorno a due adolescenti, figli di militari statunitensi di stanza nella base militare di Chioggia, in Italia. Si chiamano Caitlin e Fraser, lei figlia di genitori di religione musulmana, lui figlio di due donne regolarmente sposate. Si incontrano, fanno amicizia e insieme attraversano la turbolenta fase che precede l'età adulta, fra primi amori, ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo.



'We Are Who We Are' nasce da un'idea originale di Paolo Giordano, al suo secondo lavoro come sceneggiatore dopo il film 'La solitudine dei numeri primi' (2010), adattamento del suo omonimo romanzo. Giordano è poi stato affiancato in fase di sviluppo da Luca Guadagnino, Francesca Manieri ('Veloce come il vento', 'Il primo re') e Sean Conway ('Ray Donovan', 'Chiudi gli occhi'). Terminato il lavoro di scrittura, Guadagnino ha curato la regia di tutti gli episodi.

A proposito del cast: il giovane Fraser è interpretato da Jack Dylan Grazer ('It', 'Shazam!'), mentre la coetanea Caitlin dall'esordiente Jordan Kristine Seamón. Le madri di Fraser hanno i volti di Chloë Sevigny ('Boys Don't Cry') e Alice Braga ('Elysium'), i genitori di Caitlin quelli di Scott Mescudi ('Need for Speed') e Faith Alabi ('Cold Feet'), mentre il fratello maggiore di Caitlin è Spence Moore II ('Tredici').

Il trailer

Le recensioni e come guardare la miniserie TV

'We Are Who We Are' è stata accolta bene dalla critica, che in generale ha lodato il lavoro del cast e la capacità di Luca Guadagnino di partire dai piccoli dettagli per mettere in scena un racconto veritiero e a tratti poetico dell'adolescenza. Chi ha sollevato perplessità, ad esempio Matt Roush di TV Guide, l'ha fatto perché ha trovato la miniserie un po' monotona, nonostante il tentativo di lavorare su elementi narrativi "scioccanti" come quelli di un'altra serie TV, la celebratissima 'Euphoria'.

La programmazione su Sky Atlantic segue una formula ormai rodata: i primi due episodi andranno in onda il 9 ottobre, a partire dalle 21:15, e i successivi saranno trasmessi a due a due, con cadenza settimanale, ogni venerdì sera fino al 30 ottobre, giorno nel quale potremo guardare l'ottavo e ultimo episodio. Ultime indicazioni: ogni puntata dura 52 minuti e la visione è consigliata a coloro che hanno compiuto 14 anni d'età.



