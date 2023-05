Warhol violò i diritti della foto di Lynn

In una decisione con importanti ripercussioni sulla creatività artistica, la Corte Suprema ha determinato che Andy Warhol non poteva attingere liberamente al ritratto di Prince scattato nel 1981 dalla fotografa Lynn Goldsmith quando a metà anni ’80 creò una delle sue serie più famose. I giudici hanno in questo modo limitato la portata del fair use, un istituto giuridico che che regolamenta, sotto alcune condizioni, la facoltà di utilizzare materiale protetto da copyright per scopi d’informazione, critica o insegnamento, senza chiedere l’autorizzazione o pagare le royalties.