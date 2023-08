Wanda Nara, i dubbi del padre: “Se è davvero così grave, perché non vuole fare trattamenti?”

Wanda Nara ha scelto di non rendere pubblica la diagnosi della sua malattia in modo da non danneggiare se stessa, ma anche la sua famiglia e i suoi figli. Lo stesso, però, non ha scelto di fare il padre Andres Nara. Che, come ben poco si conviene a situazioni del genere, ha scelto di esternare le proprie sensazioni e paure alla stampa.

"Ho letto le dichiarazioni di Wanda e sono rimasto scioccato. Sui social dice di stare bene e che non ha intenzione di fare alcun trattamento, ma dopo tre giorni mi ritrovo a leggere tutto il suo racconto mentre faccio colazione e posso dire di essere preoccupato. Questo mi confonde" sottolinea Andres Nara. Da qui il sospetto avanzato da alcuni che la storia della showgirl argentina potrebbe non essere del tutto autentica. In realtà Wanda Nara non ha affermato di non volersi curare, ma ha spiegato che le cure potrebbero essere lunghe e lente.

Al centro delle critiche di Andres Nara c'è anche la scelta della figlia di tornare a Istanbul per seguire il marito Mauro Icardi: "Hanno deciso così mentre Valentino (il primogenito che ha avuto con Maxi Lopez, ndr) rimane a giocare al River. Maxi vorrebbe tenere tutti e tre i figli e portarli in Inghilterra da quel che so io. Però, lei non è d’accordo anche perché al principio non pensava che la sua situazione fosse così seria. Se invece realmente è sicura di ciò che dicono i risultati, la situazione è grave".

Qualche settimana fa si era diffusa la teoria secondo la quale Wanda Nara fosse affetta da leucemia, ma questa versione non è mai stata confermata. Proprio per il fatto che la diretta interessata ha affermato di non avere intenzione di divulgare dettagli sulle proprie condizioni fisiche.