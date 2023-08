Wanda Nara è malata: “Icardi voleva lasciare il calcio”

Wanda Nara è malata. "Ho fatto cinque esami, i medici non danno mai una diagnosi finché non arriva il risultato della biopsia. Nel mio caso, è stato solo giovedì scorso" ha spiegato la showgirl, che però ha scelto per ora non rivelare la diagnosi. Anche per evitare le speculazioni che già si sono verificate alcuni giorni fa quando un giornalista argentino ha parlato di leucemia.

"All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata – ha raccontato Wanda Nara – e io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono'. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato".

Una malattia che andrà affrontata con una cura che sarà "lunga e lenta" e per la quale probabilmente la showgirl dovrà fermarsi per un po' di tempo. Ma non ora, visto che Wanda Nara è tornata a Istanbul dove vive con marito e figli. E questo ha fatto molto discutere.

In tanti hanno visto le foto pubblicate dalla showgirl argentina in costume da bagno come parte di una recita. In tanti hanno pensato, e commentato sotto queste immagini su Instagram, che anche la malattia sia una notizia falsa. E se invece si trattasse soltanto di libertà di vivere un momento difficile come si vuole, senza essere giudicati e, magari, anche cercando l’affetto del pubblico davanti a una situazione che farebbe paura a chiunque?