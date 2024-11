Wanda Nara incinta di L-Gante? Le voci dall'Argentina scuotono il mondo del gossip

Il mondo del gossip è in fermento: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Argentina, Wanda Nara sarebbe incinta del rapper L-Gante. La notizia, che sta facendo il giro del web, ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico, coinvolgendo anche l'ex marito della showgirl, Mauro Icardi.

La relazione tra Wanda Nara e L-Gante

La storia tra Wanda Nara e L-Gante non è nuova agli occhi del pubblico. I due avevano già avuto un flirt nel 2022, quando la showgirl si era allontanata da Icardi a causa dei suoi presunti tradimenti. Recentemente, la coppia è uscita allo scoperto, postando sui social immagini di baci appassionati durante una fuga romantica in Brasile.

Le voci sulla gravidanza

Secondo quanto riportato dai media argentini, la relazione tra Wanda e L-Gante avrebbe preso una piega molto seria. La giornalista Yanina Latorre ha dichiarato: "Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre". Questa affermazione ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulla presunta gravidanza.

La reazione di Mauro Icardi

La notizia della possibile gravidanza di Wanda Nara ha raggiunto anche Mauro Icardi. Secondo le fonti, il calciatore avrebbe preso il primo volo disponibile per l'Argentina non appena appresa la notizia. Il giornalista Pepe Ochoa ha riferito che Icardi avrebbe addirittura parlato con un'ostetrica in due occasioni, convinto della veridicità delle informazioni ricevute.

Wanda Nara e Mauro Icardi ai tempi della loro relazione

Il passato di Wanda Nara

Wanda Nara è già madre di cinque figli: Valentino, Constantino e Benedicto, avuti dal precedente matrimonio con Maxi Lopez, e Francesca e Isabella, nate dalla relazione con Mauro Icardi. Se le voci sulla gravidanza dovessero essere confermate, questo sarebbe il sesto figlio per la showgirl argentina.

Le smentite

Nonostante il clamore mediatico, è importante sottolineare che al momento non ci sono conferme ufficiali sulla gravidanza di Wanda Nara. In passato, la showgirl ha già dovuto smentire voci simili. In un'occasione precedente, aveva dichiarato: "No, non sono incinta. Smettila di chiederlo"

Mentre il mondo del gossip attende con ansia una conferma o una smentita ufficiale, la storia di Wanda Nara, L-Gante e Mauro Icardi continua a tenere banco sui media di tutto il mondo. Resta da vedere se queste voci si riveleranno fondate o se si tratta dell'ennesimo caso di gossip infondato nel mondo dello spettacolo.