Walser, "Olocausto clava morale" Addio al maestro delle polemiche

Lo scrittore tedesco Martin Walser, uno dei grandi protagonisti della letteratura del secondo dopoguerra in Germania insieme a Günter Grass, Siegfried Lenz e Heinrich Böll, che ha plasmato l’immagine intellettuale della Repubblica Federale, è morto a 96 anni a Überlingen sul Lago di Costanza.

Con i suoi modi spigolosi e combattivi, Walser sè stato spesso al centro del dibattito pubblico. A lungo considerato un intellettuale impegnato a sinistra, nel 1998 fece scalpore quando, durante il discorso per il Premio internazionale per la pace degli editori tedeschi, stigmatizzò la "strumentalizzazione di Auschwitz", parlando di "un mezzo di intimidazione che può essere usato in qualsiasi momento, o una clava morale". La reazione della comunità ebraica tedesca fu dura, accusando Walser di essere "un incendiario degli animi". Ne nacque un dibattito ampio, che coinvolse non solo gli intellettuali ma un’intera nazione desiderosa di riflettere sul rapporto tra la ricerca di normalità del presente e la terribile eredità del passato. Anni dopo Walser chiese scusa.

Nato a WasserburgBodensee, su lago di Costanza, il 24 marzo 1927, dal 1944 al ’45 aveva partecipato alla seconda guerra mondiale, nella Wehrmacht, ed era stato in un campo di prigionia americano; i suoi studi: germanistica, teologia, filosofia, storia, psicologia. Tra i suoi romanzi Matrimoni a Philippsburg (1962), Dopo l’intervallo (’64) e L’unicorno (’69), tutti in Italia con Feltrinelli, e Un cavallo in fuga (’78). Per Morte di un critico (2002, Sugarco) venne accusato di voler regolare i conti col padre della critica letteraria tedesca Marcel Reich-Ranicki in modo antisemita, cosa che Walser ha negato.