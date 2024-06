Wags italiane, chi sono le mogli e le fidanzate degli Azzurri a Euro 2024

I campionati europei non si giocano solo sui campi di calcio. Dietro le quinte di Euro 2024, sul web e sui social media, a tenere banco sono le wags al seguito dei calciatori impegnati nella competizione. Il termine è un acronimo inglese che sta per wives and girlfriends, mogli e fidanzate, e viene utilizzato per indicare le partner di sportivi famosi. Ecco le principali wags italiane al fianco dei giocatori convocati dal mister Luciano Spalletti.

Porta

Alessia Elefante è fidanzata dal 2016 con Gianluigi Donnarumma ed è attualmente in attesa del loro primo figlio. Alessia ha 27 anni ed è originaria di Castellammare di Stabia (Napoli), stessa cittadina di Gigi. È un’interior designer e ha una sorella gemella. Dopo aver vissuto a Milano, Alessia si è trasferita a Parigi con il portiere, stella del Paris Saint-Germain. Debora Romano, modella e finalista a Miss Italia 2015, è invece la compagna di Alex Meret, portiere del Napoli. Sono genitori del piccolo Daniel, nato nel 2022. Anche loro sono originari dello stesso posto, nel loro caso Basiliano (Udine).

Difesa

Dopo un periodo di pausa, sembra che Paola Di Benedetto, vincitrice del ‘Grande Fratello Vip 4’ nel 2020, showgirl e presentatrice radiofonica, sia tornata insieme a Raoul Bellanova. Camilla Bresciani si è sposata con Alessandro Bastoni nel 2023, in una location esclusiva nei pressi di Bergamo. Sono genitori di Azzurra Agnese, nata nel 2022. Della fidanzata di Riccardo Calafiori, del Bologna, per ora si conosce solo il nome: Benedetta. Di lei si sa anche che fa la modella e ama i tatuaggi. Da un anno i due convivono. Benedetta è diventata nota perché, durante alcune interviste televisive di Calafiori, ha raggiunto il fidanzato e lo ha baciato con passione. Francesca Cormanni è insieme a Matteo Darmian dal 2008. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2017 a Rescaldina, alle porte di Milano. Sono genitori di Achille e Gregorio.

Giovanni Di Lorenzo e Clarissa Franchi sono una delle coppie più longeve. Stanno insieme dai tempi dell’adolescenza, anche se si sono sposati in tempi relativamente recenti, nel 2022. Hanno due figlie, Azzurra e Carolina. Sono marito e moglie anche Federico Dimarco e Giulia Mazzocato, genitori di Chloe e Nicholas, e Gianluca Mancini e Elisa Baggiani, che anno tre figlie (Ginevra, Lavinia e Bianca). Greta Bardelli, farmacista e cosmetologa, è in attesa di un bambino da Federico Gatti.

Centrocampo

Federica Schivenin è moglie di Nicolò Barella dal 2018 e madre dei suoi quattro figli: Rebecca, Lavinia, Matilde e Romeo. Selene Cito, nel 2020, ha sposato Bryan Cristante con il quale ha due gemelle, Victoria e Aurora, e un figlio, Liam. La modella Giulia Benacci è fidanzata da quattro anni con Nicolò Fagioli. Il brasiliano Jorginho, naturalizzato italiano, dopo aver divorziato da Natalia Leteri, sta insieme alla cantante inglese Catherine Harding dalla quale ha avuto il figlio Jax.

Veronica Martinelli, insieme da anni a Lorenzo Pellegrini, che ha sposato nel 2018, è madre di Camilla, Thomas e Nicolò, avuti dal giocatore della Roma. Non si sa ancora molto di Eleonora Piredda, apparsa al fianco di Davide Frattesi a un evento.

Attacco

Chiara Nasti è sposata con Mattia Zaccagni dal 2023. A luglio nascerà la loro secondogenita, Dea, sorellina di Thiago, nato nell’autunno del 2022. Nasti è anche ex di Niccolò Zaniolo, che di recente ha avuto un infortunio e non è potuto partire per la Germania con gli altri compagni. Ludovica Pagani, dj, content creator e podcaster, è la compagna di Stephan El Shaarawy dal 2020.

Da sei anni in coppia, Giacomo Raspadori e Elisa Graziani sono genitori di Camilla. Flaminia Apolloni, responsabile commerciale, sta insieme a Gianluca Scamacca dal 2020. Federico Chiesa e Lucia Bramani sono fidanzati dal 2022. Nella rosa dei 26 convocati ci sono anche Guglielmo Vicario, Andrea Cambiaso e Mateo Retegui. Vicario si è da poco separato dall’influencer ed ex gieffina Antonella Fiordalisi. Non si hanno informazioni particolari su Cambiaso. Retegui risulterebbe single.