Volontariato d’impresa. L’impegno di Enel

Numeri che raccontano molto più di un bilancio quelli del programma di volontariato aziendale del Gruppo Enel. Dal 2019 a oggi, infatti, oltre tremiila dipendenti hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per realizzare 285 progetti a sostegno delle comunità locali, per un totale di più di 20.000 ore donate in tutta Italia.

Un’iniziativa concreta che unisce solidarietà, formazione e tutela ambientale, permettendo ai dipendenti di Enel di dedicarsi ad attività di volontariato usufruendo di una giornata retribuita dall’azienda. Un’opportunità che va oltre l’impegno individuale e diventa parte integrante della mission del Gruppo: promuovere il benessere collettivo, valorizzando i territori e rafforzando il legame tra colleghi attraverso esperienze condivise. I numeri parlano chiaro, ma sono le storie a restituire il senso di un progetto che ha saputo coinvolgere persone, associazioni e istituzioni in tutta la penisola. Dalla pulizia delle spiagge italiane insieme a Legambiente, alla distribuzione di pasti caldi per i più bisognosi, fino alla collaborazione con il Touring Club Italiano per rendere accessibili musei, chiese e palazzi storici. Una rete di solidarietà che ha coinvolto anche altre importanti realtà del Terzo Settore come Save the Children, Fondazione Arché, Moige, L’Albero della Vita, la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile ed Elis.

Il programma proseguirà anche nel 2025, con un calendario già fitto di iniziative su tutto il territorio nazionale. Le prime attività dell’anno si sono già svolte nel mese di marzo, segnando l’avvio di nuovi percorsi dedicati all’economia circolare, alla riqualificazione urbana e alla sostenibilità ambientale.

A Roma, il 14 e il 21 marzo, due giornate di volontariato presso la sede Caritas al Divino Amore hanno visto protagonisti gli anziani della comunità di Santa Giacinta, accompagnati e supportati dai volontari Enel. A Milano, il 19 marzo, l’iniziativa “Illuminiamo le tavole”, ospitata nello Spazio Humus, ha raccolto alimenti e beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà economica. Sempre nel capoluogo lombardo, il 14 marzo, i locali dell’associazione Varcare la Soglia hanno accolto il laboratorio educativo “ImpariAmo”, pensato per supportare i bambini nello svolgimento dei compiti e nello sviluppo delle capacità scolastiche attraverso attività creative e laboratori di potenziamento.

Un impegno che non si esaurisce in singoli eventi, ma che rappresenta un percorso strutturato e continuo. Il volontariato in Enel non è solo un gesto altruistico, ma un tassello fondamentale della cultura aziendale, che guarda al futuro con responsabilità sociale e spirito di collaborazione. Attraverso queste iniziative, il Gruppo rinnova ogni giorno il proprio legame con il territorio, investendo nel capitale umano e nel valore della partecipazione attiva. Perché un’impresa sostenibile è prima di tutto un’impresa vicina alle persone.