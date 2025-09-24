Il volo più lungo del mondo: 29 ore e più di 19mila chilometri. Quanto costano i biglietti

Shanghai, 24 settembre 2025 – China Eastern Airlines si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione. La compagnia aerea asiatica è pronta a lanciare una rotta che collega la città di Shanghai, in Cina, con la capitale dell’Argentina, Buenos Aires. Parliamo quindi di un volo lunghissimo, al punto che coprirà oltre 12.000 miglia (circa 19.300 km) e durerà approssimativamente 25,5 ore per l'andata e 29 ore per il ritorno. Più di un giorno intero tra cielo e oceano.

I voli MU745 e MU746 attraverseranno l’Oceano Pacifico e si avvicineranno all’Antartide, offrendo ai passeggeri un’esperienza fuori dal comune. A bordo dei Boeing 777-300ER a fusoliera larga, lo spazio e il comfort sono studiati per rendere sostenibile anche una tratta così estrema.

La sosta tecnica ad Auckland e la rotta ottimizzata

Data la lunghezza straordinaria di questo collegamento, il volo sarà costretto a fare una breve sosta tecnica di circa due ore ad Auckland, in Nuova Zelanda, per il rifornimento. Durante questa pausa, i passeggeri dovrebbero rimanere a bordo, pronti a ripartire per completare il lungo tragitto.

La rotta stessa è un esempio di pianificazione millimetrica, poiché seguendo un percorso più a sud, il viaggio risulta circa quattro ore più veloce rispetto a una traiettoria più tradizionale.

I biglietti sono già in vendita e con prezzi non di certo invitanti: la classe economica parte da 1.300-1.900 euro, mentre la business class si aggira intorno ai 4.400 euro. Un costo abbastanza elevato, ma che in realtà è in linea con la lunghezza e la particolarità di una tratta così unica nel suo genere.

Project Sunrise: il volo diretto più lungo del mondo di Qantas

Il primato della China Eastern potrebbe però essere solo temporaneo, o quantomeno non l’unico. Nel 2027, Qantas lancerà il suo “Project Sunrise”, con voli diretti da Sydney a Londra o New York. Ma la differenza sostanziale è che qui non si parlerà di soste: quasi 17.800 chilometri in circa 20 ore di volo continuo, un vero record per la tratta diretta più lunga della storia.

Per rendere il viaggio sopportabile, Qantas utilizzerà Airbus A350-1000ULR con cabine pensate per il massimo comfort. Vi basti pensare che contano ben sei suite di prima classe, 52 suite di business, 40 posti in premium economy e 140 in classe economica. Una vera sfida di resistenza e lusso insieme.

Project Sunrise promette di ridefinire il concetto stesso di viaggio intercontinentale. Non è solo questione di distanza o ore in volo: ci sono anche panorami, resistenza e comfort che trasformano un’esperienza apparentemente noiosa in un’avventura da raccontare.