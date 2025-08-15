Dal look sbagliato del primo colloquio ai vertici di Vogue, chi è Chloe Malle in pole per la direzione

Roma, 15 agosto 2025 – Una figlia d'arte per la direzione di Vogue. L'indiscrezione arriva da Page Six, la celebre rubrica di gossip e cronaca mondana del New York Post, che indica in Chloe Malle la possibile prossima erede di Anna Wintour. Figlia dell'attrice statunitense Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, la 39enne Chloe si sarebbe fatta notare per la sua intervista a Lauren Sánchez in occasione del suo matrimonio veneziano con Jeff Bezos lo scorso giugno. Il suo nome sarebbe dunque finito nella shot list dei possibili papabili alla guida della cosiddetta 'bibbia della moda', orfana dopo 37 anni della sua storica – quanto temibile e temuta – direttrice.

I genitori famosi e gli studi

Sposata con un consulente finanziario, mamma di due bambini piccoli (Louis Albert nato nel 2020 e Alice nel 2022), nel curriculum di Chloe Malle bisogna innanzitutto annoverare i genitori famosi. A partire dalla madre Candice Bergen. Fotomodella, attrice, ma anche stilista. Per la sua bellezza glaciale e sofisticata è stata paragonata a Grace Kelly. La stessa Malle in un'intervista al New York Times di qualche tempo fa rivelò: "Penso che (mia madre) avesse una grande insicurezza riguardo al fatto che le persone si fossero sempre concentrate" sul suo aspetto fisico. Cresciuta tra Los Angeles (dove sua madre girava la sitcom ‘Murphy Brown’) e New York, Chloe aveva solo 10 anni quando, nel 1995, il padre – il regista francese Louis Malle – morì per un linfoma.

Da adolescente è stata una grande appassionata di libri. "Sono sempre stata una grande lettrice – ha raccontato –. Ero figlia unica, dunque c'ero solo io, il mio cane Lois e i miei libri". L'interesse per il giornalismo forse è maturato durante gli anni alla Brown University, dove si è laureata in Letterature comparate e scrittura.

L'approdo in Vogue

Il suo primo incarico a Vogue è stato quello di social editor. "Ripensando al mio colloquio a Vogue provo un certo imbarazzo", ha rivelato ricordando quando nel 2011 si presentò per quel posto. Il motivo? Il look scelto che ricordava un po' quello di Andrea Sachs all'inizio de 'Il diavolo veste Prada': collant neri (un assoluto tabù per Anna Wintour), stivali che si stavano sfaldando e un vestito "molto noioso". "Non dovresti mai indossare il nero. Io indossavo il nero – ha raccontato a The Independent –. Era semplice, ma andava bene. Ma poi ho indossato questa pashmina bianco-arancio e questa borsa arancione con perline che ho trovato davvero cool... Ora mi considero più una 'ragazza alla moda', ma la mia evoluzione è avvenuta quasi per osmosi".

Da allora, però, Chloe Malle ne ha fatta di strada, arrivando a diventare direttrice di Vogue.com. E ora voci insistenti la vogliono in pole per la carica più importante della rivista di moda.

I nomi in lizza per il posto da direttore

Certo la corsa non sarà facile. In lizza ci sono ancche Nicole Phelps, direttrice globale di Vogue Runway, Leah Faye Cooper, digital style director di Vogue, Chioma Nnadi, attualmente responsabile dei contenuti editoriali di ‘British Vogue’, Sara Moonves, editor ih chief del magazine W, ed Eva Chen, attuale head of Instagram’s fashion partnerships, con un passato in Vogue Teen.

Per conoscere il nome del 'vincitore’, comunque, non bisognerà attendere molto. A quanto pare il nuovo direttore dovrebbe entrare in carica prima dell'inizio della New York Fashion Week, in programma dall’11 al 16 settembre.