Voci d’autore passione ed emozioni a ’Entroterre’

di Stefano Marchetti

Protagonisti di primo piano punteggiano il ricco cartellone della decima edizione del festival Entroterre, rassegna musicale diffusa che fino al 6 settembre propone più di 70 eventi, in particolare in Emilia-Romagna, ma anche in Toscana e nel Lazio.

"Questa edizione spazia più che mai fra i generi, ospitando grandi artisti italiani e internazionali", sottolinea il direttore artistico Luca Damiani: domenica 20 luglio, per esempio, Alex Britti porterà a Pieve di Cento (Bologna) la potente energia della sua chitarra, mentre Irene Grandi farà tappa il 31 luglio a Bertinoro (Forlì Cesena) poi il 30 agosto a Castel San Pietro Terme (Bologna), con il suo ’Fiera di me summer tour’, una celebrazione speciale di trent’anni di carriera. A Canossa (Reggio Emilia) il 22 luglio saremo trasportati in una dimensione parallela con ’Cenere alla Cenere’, il visionario spettacolo – in omaggio a David Bowie – ideato da Bob Lobrano, poi a Ciano d’Enza, sempre nel Reggiano, il 29 luglio si ‘accenderanno’ i ritmi balcanici di Goran Bregovic e della sua Wedding & Funeral Band. E a Budrio, ancora nel Bolognese, il 24 luglio si terrà una nuova serata dedicata alla scena indipendente italiana, con Angie, Amalia, Bolena e Prima Alba.

Tanti gli appuntamenti in programma a Bertinoro, balcone della Romagna. Ai Giardini della Rocca, il 2 agosto l’originale e dissacrante rivisitazione del ’Don Giovanni’ firmata da Alessandro Riccio, poi il 5 agosto alla chiesa del Suffragio un viaggio di ’Bizzarrie nel Regno d’Asburgo’, fra musica napoletana e francese del Seicento, con l’organista Fabio Bonizzoni che il giorno successivo (nella cattedrale di Santa Caterina di Alessandria) accompagnerà al clavicembalo la violoncellista Agnieszka Oszanca.

Il 12 agosto l’Orchestra Senzaspine suonerà i grandi temi di Ennio Morricone, e il 21 agosto la voce inconfondibile di Francesco Sarcina vestirà di nuove sfumature i successi delle Vibrazioni grazie all’ensemble Leggera, con la direzione del maestro Peppe Vessicchio.

Tanti i concerti all’alba alla Rocca di Bertinoro: dopodomani alle 5.45 il Trio Sud con ’La Rosa dei Cantastorie di Sicilia’, un tributo appassionato a Rosa Balistreri, simbolo di forza e poesia, e ancora domenica 27 luglio alle 5.55 le ballate e le storie di vita di Ferruccio Iiriti, voce e fisarmonica, con il flauto di Alessandra Antimi, e il 3 agosto alle 6.02, al suono della nyckelharpa dell’Ensemble La Tangente, il ricordo di Antonio Caldara, musicista e compositore che alla fine del Seicento da Venezia si spostò a Vienna.

’Entroterre’ si concluderà dunque il prossimo 6 settembre, ancora a Bertinoro, con parole e canzoni di Ermal Meta.

Per tutte le eventuali ulteriori informazioni relative al festival ’Entroterre’ è possibile comunque visitare il sito Internet all’indirizzo www.entroterrefestival.it