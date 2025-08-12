Voce e carisma di Bartoli illuminano Zelmira

Il Rossini Opera Festival s’è aperto proponendo per la terza volta nella sua storia – che tocca adesso i quarantasei anni – Zelmira: ultima di quelle nove opere con cui Rossini a Napoli (dove giunge ventitreenne e da dove parte trentunenne) terremotò la struttura del teatro musicale schiudendone percorsi nuovi ma anche personali al punto da non essere compresi se non in minima parte, onde l’oblio disceso su tutto il suo repertorio serio, di gran lunga maggiore – per quantità e qualità – di quello comico per il quale lo si conobbe per un secolo e mezzo.

Dunque, questa Zelmira. A dir della quale, mi trovo in difficoltà. Perché ammiro il suo bellissimo impianto scenico (al centro del Palasport, il pubblico tutt’attorno sulle gradinate vede dall’alto un’enorme pedana a scacchiera, di plastica e retroilluminata in varie e splendide guise, con diverse buche, di terra e acqua e aria, in una delle quali prende posto l’orchestra), ma per niente i forti squilibri acustici che provoca, dato che i cantanti si rivolgono ora a destra ora a sinistra e quindi la loro percezione sonora sale e scende. Bellissimo, ripeto: ma pesantemente innaturale. Cosa aggravata dallo spettacolo.

Calixto Bieito è un regista. Un grande regista, di quelli veri, in luogo dei tanti arredatori e sarti che tanto affliggono il teatro musicale con le loro “eleganze”. Però oggi va imponendosi una moda che a me – vecchio barbogio che va a teatro da settant’anni – è difficile da accettare: non si racconta più. Metafore, simboli, quiz che non definiscono personaggi mettendoli in rapporto reciproco e con un ambiente, bensì accumulano stati d’animo uno accanto all’altro e quasi mai uno come origine dell’altro. E dunque – pur con gestualità calibratissima ovunque – c’è un re morto che per tutta l’opera passeggia quinci e quivi facendo strane cose; un angiolone con ali candide va su e giù, e sa Iddio chi è; un Gran Sacerdote con capelli verdi e pannolone; il cattivo è un isterico bamboccione mai e comunque mal cresciuto, che si contorce e si fa sedurre da un bellone palestrato; si deambula recando urne e statuine; il reduce di guerra con relativo stress è sempre imbambolato e striscia sotto un tavolo; si srotola un lunghissimo nastro magnetico da un registratore (la memoria? mah); orsacchiotti di pezza e manichini: le metafore s’accumulano, i simboli anche, ma soprattutto tanti quiz che ognuno è chiamato a sciogliere a modo suo. L’intelligenza è una bella cosa (e anche la tecnica): ma il troppo, a teatro, sempre stroppia.

Il direttore Giacomo Sagripanti, se non dispiace neppure piace granché: corretto, per una partitura la cui complessità formale ed espressiva esige un fuoriclasse. Come fuoriclasse avrebbe a essere tutto il cast. Non lo è. Gianluca Margheri, il palestrato, ha torace ammirevole ma tecnica vocale disdicevole. Marina Viotti è un mezzosoprano senza gravi e con acuti striduli. Marko Mimica un basso ingolato e rozzo. Si migliora con Lawrence Brownlee, che della tremenda e acutissima parte di Ilo ha tutte le note, ma non il loro senso espressivo.

Torreggiano quindi il perfido Antenore e la protagonista: Enea Scala, sicurissimo in una tessitura impossibile dalle vette agli abissi, formidabile incisività d’accento, recitazione vocale e scenica eccezionale; Anastasia Bartoli, strepitosissima cantante (volume enorme, acuti al fulmicotone, infernali colorature sgranate alla perfezione) e artista gigantesca, dalla personalità che “emana” un carisma capace di farne figura tra le massime del teatro odierno.