Un nuovo sorprendente tassello per comprendere meglio la storia del mondo: le formazioni di montagne gigantesche sono state fondamentali per lo sviluppo della vita sulla Terra. A dimostrarlo è uno studio condotto dai ricercatori dell'Australian National University, appena pubblicato sulla rivista Earth And Planetary Science Letters. Secondo gli scienziati, queste “super montagne” – formatesi molti milioni di anni fa durante la deriva dei continenti – avrebbero garantito delle condizioni ottimali per la formazione di piante e animali sul globo terrestre. Sono loro il segreto della nostra esistenza.

Montagne e vita sulla Terra

I ricercatori australiani hanno continuato un filone di studi già attivo sul tema monitorando la formazione di queste super montagne nel corso dell’evoluzione terrestre attraverso l’analisi di tracce di zircone a basso contenuto di lutezio, una combinazione di elementi minerali e di terre che si trovano solo nelle radici delle montagne più alte.

Lo studio ha rilevato che queste enormi catene montuose si sono formate solo due volte nella storia della Terra: la prima tra 2.000 e 1.800 milioni di anni fa e la seconda tra 650 e 500 milioni di anni fa.

Gli scienziati hanno appurato che il periodo di formazione delle super montagne è coinciso con quello in cui anche l’evoluzione della vita sulla Terra ha avuto una spinta molto importante.

Le due super montagne: Nuna e Transgondwanan

È difficile pensare al giorno d’oggi a quanto fossero gigantesche le montagne di cui parlano gli scienziati australiani. "Oggi non c'è niente come queste due super montagne”, raccontano i ricercatori, “Non è solo la loro altezza: bisognerebbe immaginare delle catene montuose alte come l'Himalaya ma che si estendono per 2.400 km”.

La prima catena montuosa in questione è chiamata Nuna: “la sua formazione – spiegano gli autori dello studio – coincide con la probabile comparsa di eucarioti, gli organismi che in seguito hanno dato origine a piante e animali”.

La seconda, nota come Transgondwanan, “corrisponde invece con la comparsa dei primi grandi animali, avvenuta circa 575 milioni di anni fa e con l'esplosione cambriana di 45 milioni di anni dopo, quando la maggior parte dei gruppi animali apparve nei reperti fossili".

La comparsa di questa catena montuosa ha causato "l'aumento dell'ossigeno atmosferico più grande nella storia della Terra ed è stato un prerequisito essenziale per la comparsa degli animali".

Senza le super montagne non sarebbe esistita la vita?

Secondo il professor Jochen Brocks, coautore dello studio, "ciò che è davvero sorprendente è che le tempistiche della formazione di queste catene montuose hanno due picchi chiarissimi: uno è legato all'emergere di animali e l'altro all'emergere di grandi cellule complesse".

Questo è avvenuto, fanno sapere gli scienziati, perché quando le montagne si sono erose hanno fornito nutrienti essenziali come fosforo e ferro agli oceani, sovraccaricando i cicli biologici e guidando l'evoluzione verso una maggiore complessità. Le super montagne possono anche aver aumentato i livelli di ossigeno nell'atmosfera, una condizione necessaria per far emergere forme di vita complessa.

Esiste un intervallo di tempo - tra 1.800 e 800 milioni di anni fa – noto come il Noioso Miliardo - nel quale l’evoluzione della vita sulla Terra si è quasi interrotta. "Il rallentamento dell'evoluzione – concludono gli scienziati australiani - è attribuito all'assenza di super montagne durante quel periodo, con il conseguente minor apporto di nutrienti agli oceani”.