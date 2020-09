Sta facendo il giro del mondo la notizia secondo cui su Venere ci sono esserci segnali che indicherebbero possibili forme di vita. Secondo un team di ricerca di un team internazionale di della Cardiff University, Mit e Cambridge University, nell’atmosfera del pianeta circolerebbe un gas, la fosfina, che in genere viene prodotto da sorgenti biologiche ed è al centro di processi chimici. Significherebbe un primo indizio della presenza della vita su Venere, o almeno così viene interpretata la scoperta pubblicata su 'Nature Astronomy'. va detto però che non è una certezza, potrebbe anche trattarsi semplicemente di un fenomeno ancora sconosciuto alla scienza, non della testimonianza di una specie aliena.





Vita su Venere, non è una novità



L’atmosfera di Venere



Fosfina non significa per forza vita aliena



Non parliamo di esseri viventi paragonabili all’uomo o agli animali terrestri, ma di batteri e funghi che potrebbero essere dunque presenti su Venere. Del resto il pianeta è già al centro di osservazioni con modelli matematici che hanno portato la Nasa a credere che circa(ne abbiamo parlato qui ), dato che godeva di un clima stabile (fra i 20 e i 40 gradi) e oceani di acqua allo stato liquido: condizioni favorevoli allo sviluppo di forme di vita.Venere, il secondo pianeta del sistema solare per distanza dal sole, simile alla Terra per dimensioni e massa, in realtà è attualmente una sorta di inferno di gas, soffocato da una atmosfera acida di anidride carbonica e azoto,Non proprio ospitale per forme di vite convenzionali.La scoperta della Cardiff University, arrivata attraverso osservazioni effettuate grazie ai telescopi del Centro James Clerk Maxwell di Mauna Kea (Hawaii) e a quello dell’ALMA di Atacama (Cile), deve essere confermata da altri studi, ma le rilevazioni di gas raccontano della presenza di fosfina (PH3) a un’altitudine variabileLe osservazioni fra 2017 e 2019 e le successive analisi dello spettro elettromagnetico della luce proveniente da Venere, hanno mostrato la presenza di fosfina in 20 parti per milione, un gas tossico incolore (sulla Terra si usa in agricoltura come antiparassitario) cheLa sua presenza su Venere perciò indicherebbe un possibile legame con forme di vita, ma non si tratta di una certezza. Anche perché gli astronomi non sono riusciti a determinare l’origine del gas nell’atmosfera venerea (fulmini, processi chimici, meteoriti).Si tratta dunque di, ma le spiegazioni potrebbero essere inedite. Si potrebbe trattare infatti di uncome spiegano gli accademici nel paper.