Vita, memoria, passioni. Un evento in ricordo di Fosco Maraini

Per anni aveva esplorato le vette più alte del globo, aveva girato il mondo in lungo e in largo. Alla fine, fu il tetto rosso di una piccola abitazione immersa nel verde, tra il silenzio dei boschi, a catturare la sua attenzione durante un’escursione in età matura. Un luogo remoto, raggiungibile solo a piedi, a 982 metri di altitudine: la Pasquigliora, nel Comune di Molazzana, in Garfagnana, al cospetto delle sue amate Alpi Apuane, che fin dalla gioventù, nella natìa Firenze, conquistarono il suo cuore di alpinista. Fosco Maraini – il grande antropologo, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta fiorentino – passò ogni anno, dal 1975 al 2004 (anno della sua morte), lunghi periodi quassù, con la moglie Mieko Namiki, a scrivere libri e articoli circondato dall’affetto degli amici e dalla bellezza del paesaggio. E proprio quassù, nel piccolo cimitero dell’Alpe di Sant’Antonio, decise di riposare per sempre.

Oggi, a poco più di 20 anni dalla scomparsa, la Garfagnana lo ricorda con una serata-evento in Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo, all’interno del prestigioso festival ’Mont’Alfonso sotto le stelle 2025’. Mercoledì 30 luglio, alle 21.15, andrà in scena il debutto nazionale dello spettacolo teatrale – ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – ’Fosco Maraini - Il gioco dell’universo’. Un progetto che porta la firma della regista Consuelo Barilari che vedrà esibirsi sul palco un’icona del teatro del ’900, Manuela Kustermann, nei panni di Dacia Maraini, con Maximilian Nisi, al suo fianco, voce e volto di Fosco, restituiti dalla memoria senza tempo di una figlia. Le immagini sono di Fosco Maraini, la drammaturgia di Maria Dolores Pesce. Sul palco, un simbolo indiscusso dell’impegno e della passione per il pianeta Terra, la conduttrice, autrice tv Licia Colò – testimonial del progetto Casa della Memoria di Fosco Maraini a Molazzana – che, al termine, dialogherà con la scrittrice, poetessa e saggista Dacia Maraini, figlia di Fosco, autrice del libro omonimo da cui è tratto l’allestimento.

Cris. Cons.