Visite immersive a Palazzo Ducale

Francesco I d’Este divenne duca di Modena e Reggio Emilia ad appena 19 anni, nel 1629: suo padre Alfonso abdicò e si ritirò in convento, e il principe si trovò a regnare in un’Italia e in un’Europa di grandi potenze. Giovane e soprattutto ambizioso, Francesco I affidò all’arte e alla bellezza il compito di renderlo grande: già nel 1634 affidò all’architetto romano Bartolomeo Avanzini, allievo di Bernini, e all’ingegner Gaspare Vigarani il compito di trasformare la rocca di Sassuolo (che era appartenuta ai principi Pio di Savoia) in una grandiosa e festosa dimora di rappresentanza.

Un trionfo barocco, con le sale decorate da grandi artisti fra cui il francese Jean Boulanger: nelle Camere ispirate dalle Virtù e soprattutto nella Galleria di Bacco e nello straordinario Salone delle Guardie, con personaggi, musici e animali che occhieggiano da balconate ‘trompe l’oeil’, ancora oggi ci si sente davvero avvolti dalla meraviglia. Insieme alla reggia, con la sua Peschiera ricca di giochi d’acque e fontane, venne anche allestito un grande parco che al suo culmine raggiunse una lunghezza di più di dieci chilometri.

È un "Invito a corte" quello che ci arriva dal Palazzo Ducale di Sassuolo dove è stato inaugurato un nuovo allestimento multimediale di cinque sale dell’ala meridionale, dette dell’Appartamento di Orlando: grandi modelli, disegni, opere, filmati e grandi immagini permettono di ripercorrere la storia della Delizia estense e del territorio circostante. Ecco allora la storia delle acque, la vita di corte (con affascinanti abiti d’epoca reinventati in sculture di cartapesta), i racconti dei viaggiatori che facevano tappa a Sassuolo nel loro Grand Tour, la nascita dell’arte della ceramica che ancora oggi fa del distretto un’eccellenza internazionale.

Una visita a Sassuolo permette di scoprire gioielli preziosi come la chiesa di San Francesco, proprio accanto al Palazzo Ducale (a cui era collegata da un corridoio segreto), o la chiesa di San Giorgio, il Duomo, esempio di Barocchetto puro. E sotto i portici di piazza Garibaldi, la ‘piazza Piccola’, accanto alla Torre Civica con il Campanone, è d’obbligo un passaggio all’antica Drogheria Roteglia dove assaggiare anche il tipico liquore Sassolino, a base di anice stellato. Nei dintorni, svetta sul colle di Fiorano Modenese l’amato Santuario della Beata Vergine del Castello. Siamo nel cuore della Motor Valley, famosa in tutto il mondo: il Museo Ferrari di Maranello è una meta immancabile per gli appassionati che qui possono ritrovare le emozioni delle grandi vittorie in pista e dell’epopea del Cavallino Rampante e dei suoi campioni, con il mito della velocità. Qui Michael Mann ha girato il film ’Ferrari’ con Adam Driver e Penelope Cruz.