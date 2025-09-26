Visioni condivise per attraversare le sfide del presente

Il tema della XXI edizione di LuBeC, Ponti di cultura, "significa dialogo, così importante in questi tempi, come ricordato in più occasioni da Leone XIV – spiega il presidente di Promo PA Fondazione, Gaetano Scognamiglio (nella foto in basso a sinistra) – L’intelligenza artificiale poi, se ben applicata e utilizzata nel settore, può contribuire a far ampliare il perimetro delle connessioni attivate dalla cultura. LuBeC affronta questi temi in modo trasversale, sempre con l’attenzione all’innovazione e alla collaborazione pubblico-privato. In questo contesto si pongono la presentazione della piattaforma CALIBRO per valutare la compliance dei progetti culturali con gli obiettivi 2030, la presentazione del nuovo osservatorio sulla sostenibilità degli eventi culturali e – desidero sottolinearlo – un momento di confronto fra le istituzioni per favorire l’insediamento di imprese culturali e creative nei centri storici, anche per ipotizzare un modello alternativo alla monocultura del turismo per lo sviluppo delle città d’arte".

"Dedicato allo sviluppo territoriale a base culturale, da oltre vent’anni LuBeC offre ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi su come affrontare i cambiamenti sociali, economici e ambientali attraverso il prisma della cultura – sottolinea Francesca Velani, direttrice di LuBeC e Vicepresidente di Promo PA Fondazione –. Ogni incontro nasce da una progettazione attenta alle sfide contemporanee e dal confronto con i diversi partner, tanto che LuBeC oggi si distingue per offrire sia prospettive di policies, sia buone pratiche e strumenti che nei due giorni di lavoro si intrecciano in una fucina di idee e networking pubblico-privato, generando nei partecipanti un approccio multidisciplinare, che è oggi l’unico possibile per lo sviluppo culturale di comunità e territori sotto il segno dell’Agenda 2030".