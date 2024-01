Virginia Raffaele brava imitatrice. Ma non convince

di Pupo

“Colpo di Luna”, il programma di Virginia Raffaele in onda su Raiuno, non convince. Lei è molto brava, ma non è una conduttrice. I tentativi di essere originale, soprattutto nell’interagire coi suoi ospiti, non funzionano. Per esempio, la ”surreale” intervista che ha fatto a Gianni Morandi nella prima puntata non era divertente anzi, a tratti, è risultata perfino fastidiosa.

La forza della Raffaele sono le imitazioni e quelle deve continuare a fare. Un programma tivù tutto suo non regge. Inserita invece dentro ad uno Show più pensato e strutturato diventa un valore aggiunto unico.