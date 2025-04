La ‘vipera della morte’ è mutata: ora è ancora più letale

Il solo nome mette i brividi: vipera della morte. Si tratta di uno dei serpenti più velenosi del mondo. Ma quello che, fino ad oggi, non sapevamo è che esistono mutazioni genetiche di questo rettile che lo rendono ancora più pericoloso. C’è un esemplare appena scoperto in Australia, che ha tre zanne velenose, non ‘solo’ due.

Il rettile killer con tre zanne

I ricercatori dell’Australian Reptile Park hanno scoperto all’interno del parco un esemplare con una terza zanna al posto delle classiche due. Il nome per esteso è Acanthophis antarcticus, ma è stato subito soprannominato Vipera della morte a tre zanne.

Di solito, questi serpenti possiedono un sofisticato sistema di sostituzione dentale: vale a dire che, quando una zanna si danneggia o cade, una nuova si sposta rapidamente per rimpiazzarla.

In questo rettile, però, la terza zanna non è una sorta di riserva pronta all’uso, ma un’arma in più. L’ipotesi più plausibile secondo gli studiosi è quella di una mutazione genetica spontanea.

Velenosa e velocissima

Secondo i biologi, questo raro esemplare, che misura fino a un metro di lunghezza, è in grado di produrre circa il doppio del veleno rispetto a una vipera della morte "normale", aumentando sensibilmente il rischio letale del suo morso.

In più, si tratta di uno tra i serpenti più veloci nel colpire, in grado di mordere e inoculare veleno in meno di 0,15 secondi. Il liquido, ricco di potenti neurotossine, può causare paralisi e portare alla morte in poche ore.

Dove è stato scoperto questo serpente unico nel suo genere

La scoperta è avvenuta all’interno dell’Australian Reptile Park di Somersby, dove il serpente si trovava già da anni come parte di un programma di estrazione del veleno per la produzione di antidoti. Eppure, il team di ricercatori solo di recente ha notato la presenza della terza zanna velenosa. Secondo il responsabile del parco, Billy Collett, si tratta di qualcosa di “mai visto prima”.

L’origine del soprannome

Il soprannome “vipera della morte” deriva dai coloni europei del XIX secolo, impressionati dalla letalità del rettile. Eppure, l’Acanthophis antarcticus, questa la sua denominazione scientifica, appartiene alla famiglia degli elapidi, come i cobra e i taipan, non a quella delle vipere.