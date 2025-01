Vintage mint, come usare l'ombretto di tendenza del 2025

Il 2025 è iniziato da poche settimane e già si prospetta come un anno di grande innovazione nel mondo del make-up, con una fusione di elementi classici e moderni che daranno vita a look sorprendenti e versatili. Dal ritorno di tonalità vivaci sugli occhi a tecniche più leggere per scolpire il viso, le nuove tendenze promettono di accontentare ogni stile. Tra i trend del settore diventati popolari anche sui social c’è quello del vintage mint, un verde menta che richiama alla mente atmosfere e suggestioni di altri tempi, con un tocco più contemporaneo.

Rivisitazione del passato

Questa particolare tonalità di verde, dal fascino d’antan e dal finish polveroso e delicato, affonda le sue radici nel mondo del cinema, soprattutto per quanto riguarda le pellicole degli anni ’60 e ’70. La nuance in questione, infatti, era usata per creare un contrasto armonioso tra gli occhi e la carnagione, collaborando con l'illuminazione e le cineprese per ottenere un effetto impeccabile. Per quanto riguarda il trucco moderno, invece, il vintage mint si applica in modo uniforme su tutta la palpebra mobile, fino alle sopracciglia – dunque in versione color block – richiamando un po’ le tecniche classiche di un tempo, usate sui set. Un verde intenso e raffinato che spicca ovviamente sul resto ed è destinato a essere il grande protagonista del trucco e del look soprattutto attraverso ombretti, matite, mascara colorati e smalti.

Consigli

A dispetto di quanto si possa pensare in prima battuta, il vintage mint può essere versatile e si presta a diversi abbinamenti. Per un effetto più elegante, si possono accostare tonalità neutre come il beige o il marrone caldo, che aiutano a sfumare delicatamente il verde menta mantenendo comunque l’attenzione sugli occhi. Per un tocco luminoso, aggiungere un po’ di illuminante dorato nell’angolo interno dell’occhio può rendere lo sguardo più aperto. Per chi preferisce un’aria romantica, le sfumature pastello come il rosa cipria o il lilla si abbinano splendidamente al verde menta, creando un effetto dolce e delicato.

Se invece si vuole osare con un contrasto più forte, colori come il blu navy o il viola scuro possono bilanciare l’audacia del color menta, mentre il cioccolato o il nero danno più definizione allo sguardo senza appesantirlo. Inoltre, l’abbinamento con toni metallici come l’argento o il verde oliva metallizzato è moderno e glam, perfetto per occasioni serali o eventi speciali. Per quanto riguarda le labbra, invece, meglio un rossetto nude o leggermente rosato, evitando tinte troppo vivaci.