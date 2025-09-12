Vintage e curiosità all’East Market. Moda, musica, riciclo

Abbigliamento, stravaganti oggetti per collezionisti, ma anche per semplici curiosi, all’East Market, evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti per comprare, vendere e scambiare.

Appuntamento domenica 21 settembre dalle 10 alle 21 con centinaia di espositori da tutta Italia. Sulle bancarelle, dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso.

Allo shopping sono abbinate scenografie, aree tematiche, attività parallele come mostre, dj set e aree food. I capi vintage e second-hand dai primi anni del Novecento fino ai 2000, proposti da negozi selezionati e privati collezionisti. Dagli accessori firmati, passando alla più ampia selezione di capi in denim, militare, college, streetwear, da collezione e da tutti i giorni, con una particolare attenzione al custom e all’upcycling.

I collezionisti e negozi di vinili possono trovare una vasta selezione di dischi, dal rock al jazz, dall’elettronica al blues, dal reggae all’hip-hop, ma anche cd, musicassette, vhs, dvd, libri e curiosità sulla musica, giradischi e ghetto blaster vintage, originali o rivisitati in chiave moderna.

East Market da sempre valorizza la cultura e la consapevolezza del riciclo, con il motto ’Everything Old Is New Again’ vuole sensibilizzare il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo vintage.