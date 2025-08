Vino, pasta, musica e relax ’Ardesio Divino’ fa poker

Il vino che si fa paesaggio. Il cibo che diventa elemento identitario dell’intera Val Seriana. E la musica come collante di Ardesio, contrada alpina con un ricco patrimonio artistico e tradizioni folkloristiche che qui hanno saputo resistere all’omologazione collettiva. Insomma, il contesto aiuta.

E tra domani e domenica, a prendersi la vetrina sarà la manifestazione ’Ardesio Divino’, mostra-mercato enogastronomica promossa dal Seminario Permanente Luigi Veronelli che richiamerà in Alta Bergamasca decine di vignaioli da mezza Italia, ma anche da Francia e Slovenia e altrettanti artigiani del gusto capaci di presentare il meglio delle eccellenze locali.

Tema forte di questa 21esima edizione, la ’pasta fatta in casa’, simbolo di convivialità e memoria che vedrà partecipare alla kermesse personaggi di rilievo come l’artista, scrittore e storyteller della cucina popolare ’Don Pasta’, alias Daniele De Michele. Una rassegna diffusa, con stand e postazioni gourmet che invaderanno letteralmente i vicoli, le piazze e le corti del paese, anticipata dalla ’Cena Divina’ in programma nella serata di oggi al ristorante ’Da Giorgio’, firmata dagli chef Davide Bigoni e Alberto Zanoletti. Momento-clou, domani alle 17.30, la degustazione (condotta da Andrea Alpi) di alcuni dei migliori vini del Belpaese premiati con il prestigioso riconoscimento del ’Sole’ assegnato ogni anno dalla guida Veronelli.

Ma a meritarsi i riflettori saranno anche le proposte ’Relax&Benessere’ all’interno del Museo Casa Rurale; l’esperienza immersiva ’Nella bolla del silenzio’; le degustazioni itineranti con il sommelier Paolo Tegoni; il Laboratorio ’Mani in pasta’ con la maestra-sfoglina Rina Poletti. E le esibizioni live sul pentagramma: domani, con i concerti di musica rock del gruppo Tangle e funk-pop della band Funky Lemonade e le atmosfere blues e country del gruppo Bluebirds, mentre domenica a salire in cattedra saranno la band R&B Tomashi Pigianama, gli Shocked by Ice Cream, il polistrumentista Carlo Poddighe e Isola Acustica.

Doppio finale in entrambe le serate, con la cena tipica. Sul sito www.ardesiodivino.it info sul programma e sui pacchetti di accesso a degustazioni, laboratori e percorsi guidati.