Vino, food, natura e storia. La Slovenia è una vera scoperta. Il paradiso? Dietro l’angolo

C’è una mare verde ad accoglierti in Slovenia. Il verde della natura che poi si trasforma in un mosaico di colori appena si accende l’autunno. E’ come varcare un portone elegante, nella direzione del salotto bello, quando una volta salutata l’Italia ti risvegli in questo paese. C’è la natura, tanta, tantissima natura, ad accoglierti e poi la storia, accanto alle sensazioni del gusto che in Slovenia raccontano di vini tutti da vivere e cioccolata doc. Le terme, le grotte, i laghi e le montagne di Rogla fanno il resto.

Ci sono posti che ti segnano subito. E che vanno scoperti e ammirati con la Certosa di Zice. Lì, dove il tempo sembra essersi fermato. Il silenzio, il monastero che decide di affacciarsi da una natura unica, le leggende che incrociano la storia e la vita dei monaci. Zice è una tappa da segnare e raccontare di una Slovenia che proprio sulle colline non lontane dalla Certosa, offre vigneti unici con una produzione di vini moderna e pronta a conquistare (con merito) i mercati dell’Europa. E’ la cantina Zlati Gric, dove il vino ‘nuovo’ non scende a compromessi.

Altri paesi, come Slovenske Konijce e il suo castello di Oplotinica fanno parte di quei percorsi che vanno a raccontare un turismo ancora da vivere. Si va in montagna e Rogla è davvero il posto giusto per farsi coinvolgere nella natura. Le piste da sci, fanno da sfondo a campi sportivi e aree di allenamento dell’Hotel Rogla. Tutto intorno percorsi di trekking e panorami mozzafiato come i Laghi di Lovrenska immersi in una foresta di abeti e pini ‘nani’ che ti fanno passeggiare in una favola. Bella e silenziosa. Fino al Treetop Walk Pohorje, una sorta di grattacielo verde dove si cammina e ci si ritrova lassù. Sopra al mondo. Quasi nelle nuvole.

Storia e cultura sono poi il biglietto da visita della città di Maribor. Pulita, accogliente, che sa coinvolgerti fra la dinamicità che la accese nel 1846, quando diventò tappa fondamentale della ferrovia che correva fra Trieste e Vienna e lo stile di un centro storico che ha attraversato il tempo. E poi anche a Maribor il vino è il… vino. Siamo ‘nella città della vite più antica del mondo’ recita lo slogan che sembra correre lungo il fiume Drava. Bello e imponente.

Si va al Chocolate Village. Il nome non tradisce le aspettative. La location gli consegna il salto di qualità. Ci si riposa e si può vivere un’esperienza unica grazie al Glamping che offre stanze a cinque (anche sei) stelle sul fiume. La Slovenia è così. Giri lo sguardo, e ti sorprendi. Nella bellezza. Proprio come nella tenuta Soncni Raj, piccolo paradiso fra parco giochi, coltivazioni di prodotti da orto di qualità, realizzazione di prodotti che sanno di terra.

Guai dimenticare Ptuj, cittadina arroccata nella storia e nel gusto di ristoranti lungo il fiume. E’ una città del Carnevale, Ptuj, qui dove il museo delle maschere (i kurenti) ricorda la campagna, i sogni, le sofferenze e il bello di vite di altri tempi.