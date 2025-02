’Vini delle Coste’. Il grande evento al Real Collegio

di Cristiano ConsortiIl Real Collegio di Lucca, location d’eccezione per bellezza e per la storia che porta con sé, metterà sotto i riflettori loro, i veri protagonisti dell’evento, i ’Vini delle Coste’: i vini espressioni delle province di Lucca, Pisa e Massa, ma anche quelli provenienti da tante regioni d’Italia che condividono il sole e il profumo del mare. L’Italia e il mare appunto: un legame forte e indissolubile perché gran parte delle regioni possiedono almeno una costa. Eppure, i ’vini delle coste’ sono ancora tutti da scoprire. Per farli conoscere, il 30 e 31 marzo si terrà la manifestazione aperta a operatori del settore, giornalisti e appassionati. Nella selezione delle cantine, provenienti da tutta Italia, è stata data priorità a quelle realtà che seguono tutto il ciclo produttivo, dal vigneto alla bottiglia, favorendo la partecipazione di soggetti attivi nell’ambito dell’agricoltura sociale, guardando con interesse ai progetti legati al recupero di terreni in aree marginali, esempi di una viticoltura eroica che regala non solo frutti, ma anche storie tutte da scoprire. ’Vini delle Coste’ racconterà tante storie uniche in un contesto informale, ma intimo, come dimostra la scelta della locandina, disegnata dal fumettista Massimo Giacon. Una scelta perfetta perché Lucca è famosa nel mondo per il Lucca Comics & Games. Come non citare poi Foodmetti – Artisti delle tavole, festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico, diretto da chef Cristiano Tomei che presenterà rinnovata la sua grande tavola del pensiero “Condimenti”.