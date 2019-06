Roma, 4 giugno 2019 – Carmen Pierri vince The Voice of Italy 2019. E con lei trionfa il coach Gigi D'Alessio. Ma la studentessa 16enne della provincia di Avellino non è sul palco al momento della proclamazione in quanto minorenne. La 'voce' (che si aggiudica un contratto discografico con Universal Music Italia) batte nella finalissima Brenda Carolina Lawrence del Team Gué Pequeno.

L’ultimo atto del talent show di Simona Ventura (che al termine, commossa, ringrazia la "grande famiglia della Rai") è un susseguirsi di canzoni, ospiti internazionali e televoto. Stasera, infatti, i quattro coach – Elettra Lamborghini, Morgan, Gigi D’Alessio e Gué Pequeno – sono semplici spettatori e tifosi dei rispettivi talenti in gara. Le ‘voci’ arrivate all’ottava e ultima puntata sono quattro: Dominique Chillé Diouf in arte Diablo per il Team Morgan, Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba per il Team Elettra, Brenda Carolina Lawrence per il Team Gué e Carmen Pierri per il Team Gigi. SuperSimo, capelli lunghi (extension?) e un abito con una coda nera e arancio, spiega subito il meccanismo della gara: tre manche e al termine di ognuna ci sarà un’eliminazione. A riscaldare l’ambiente ci pensano i Planet Funk con un medley travolgente a cui partecipano anche i quattro talenti.



Duetti - La prima prova è dedicata ai duetti. Rompe il ghiaccio l’‘amazzone’ Miriam Ayaba (senza treccine ma con un abito super sexy) cantando ‘Truth Hurts’ con Lizzo, l’americana che ha portato il 'girl power' nel rap. L’ereditiera bolognese: “Sono orgogliosa, Miriam ha fatto passi da gigante”. Poi la ‘piccolina’ del Team Gigi, Carmen Pierri, intona ‘La notte’ con Arisa. Performance precisa, impeccabile e in perfetto stile D’Alessio. Il visionario Morgan, per il suo Diablo (“un ragazzo che esprime la sua ribellione attraverso la musica” spiega l’ex Bluvertigo) sceglie un pezzo cult anni Ottanta, ovvero 'Relax' dei Frankie Goes to Hollywood portando sul palco di 'The Voice' il frontman Holly Johnson. Il duetto è sorprendete ed efficace. Brenda Carolina del Team Gué duetta con Shaggy sulle note di 'Angel', perfetta unione del suo timbro soul con quello dell'artista giamaicano.



Le cover - Seconda prova: le cover. Riparte Diablo con 'Lei' del rapper romano Gel (le 'barre' sono del concorrente). Carmen Pierri si cimenta in 'Love On Top' di Beyoncé. Dopo un siparietto tra D'Alessio e Morgan, è la volta di Brenda Carolina con la difficile 'Cheap Thrills' di Sia. "Una bomba, l'ha fatta con un suo stile" dice Gué Pequeno. Chiude Miriam Ayaba con 'Get Busy' di Sean Paul con ritornello e strofe, in parte, in lingua italiana.



Prima eliminazione - Nell'attesa del primo televoto, Lizzo torna sul palco e canta 'Juice', la hit con cui ha reclamato un posto tra le postar più in voga degli ultimi mesi. Arriva il primo verdetto: vanno avanti le tre donne, Diablo eliminato (quarto classificato). Morgan: "Lui vincerà nella vita e nella musica, al di là di questa decisione". E poi aggiunge: "Lui ha quasi l'età di mia figlia, mi sento di avere un ruolo paterno con Diablo" Per l'ex Bluvertigo, vincitore di cinque edizioni di X Factor, la gara finisce qui.



Inediti - La seconda manche è dedicata agli inediti. Ma prima ritorna Shaggy che si esibisce con 'You' insieme ad Alexander Stewart. Apre la gara Carmen con 'Verso il mare', pezzo pop che sente particolarmente suo. E il suo coach ci tiene a sottolineare che è un "inedito fresco fresco" (mai sentito). Brenda Carolina porta 'Carte', "testo e sound moderni" dice il rapper. Miriam Ayaba propone 'Amazzonia', il nuovo inno delle donne già molto visualizzato su Youtube, con una coreografia di fuoco.



Seconda Eliminazione - A sorpresa lascia la gara Miriam Ayaba (terza classificata). Elettra è molto contrariata: "Non è possibile, c'è qualcosa che non va. Basta vedere i social". D'Alessio: "Siamo a The Voice, non a The Follower". Tra i giudici scatta la polemica. L'ereditiera ribadisce: "Per me è lei The Voice 2019".

Duello finale - La corsa al microfono più famoso del mondo è un testa a testa tutto al femminile tra la minorenne Carmen (Team Gigi), che non è più in studio ma in collegamento dall'albergo, e Brenda Carolina (Team Gué). Per il gran finale le esibizioni saranno unplugged. La performance di Carmen (già registrata) è 'Contigo en la distanza' della versione di Christina Aguilera. Brenda Carolina risponde con 'At Last'. Aspettando il televoto, c'è spazio anche per sentire Holly Johnson insieme a Morgan in 'The Power of Love'.