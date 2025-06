Vin Diesel anticipa il ritorno del personaggio di Paul Walker in Fast & Furious 11

Roma, 30 giugno 2025 – Vin Diesel ha lasciato intendere che Brian O’Conner, il personaggio interpretato dal compianto Paul Walker, tornerà nel capitolo finale della saga Fast & Furious, previsto per aprile 2027.

Fast & Furious: le tre condizioni di Vin Diesel

L’attore, nei giorni scorsi, ha partecipato al FuelFest, un evento dedicato agli appassionati di motori in California, dove è stato affiancato da Tyrese Gibson e da Cody Walker, fratello di Paul. Durante un breve intervento, Diesel ha condiviso alcuni dettagli sullo stato dei lavori di Fast 11 e ha fatto un’importante rivelazione che ha entusiasmato i fan: “Lo studio mi ha chiesto: ‘Vin, possiamo avere il finale di Fast & Furious nell’aprile del 2027?’”, ha raccontato. “Ho risposto: ‘A tre condizioni.’ Primo: riportare il franchise a Los Angeles. Secondo: tornare alla cultura delle auto, alle corse clandestine. Terzo: riunire Dom e Brian O’Conner”.

Non è ancora chiaro in che modo il personaggio di O’Conner potrà tornare sullo schermo, considerando la tragica scomparsa di Paul Walker nel 2013. Nell’ultimo film in cui è apparso, Fast & Furious 7 (2015), alcune scene furono completate grazie all’intervento del fratello Cody, sul cui corpo venne digitalmente ricreato il volto di Paul. Dopo la sua morte, il personaggio era stato “ritirato” dalla saga, con una storyline che lo vedeva allontanarsi dal gruppo per dedicarsi alla famiglia.

Un ritorno all’origini per l’utlimo capitolo della saga

Resta da vedere anche se Dwayne “The Rock” Johnson tornerà nel capitolo conclusivo. L’attore ha avuto per anni un noto conflitto con Diesel, iniziato nel 2016. Tuttavia, i rapporti sembrano essersi distesi nel 2023, quando Johnson ha scritto su Instagram: “Nonostante le nostre differenze, io e Vin siamo stati come fratelli per anni”. Dopo aver dichiarato nel 2021 che non avrebbe partecipato a Fast X, Johnson è poi apparso a sorpresa in una scena post-credit del film uscito nel 2023. Con la promessa di un ritorno alle origini tra auto, strada e famiglia, Fast & Furious 11 si preannuncia come un addio emozionante a uno dei franchise più iconici del cinema d’azione.