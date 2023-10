Siamo un popolo di Fantozzi. E in un giorno di festa il piccolo paese diventa un grande Villaggio

Modena, 1° ottobre 2023 – San Felice sul Panaro, un piccolo borgo nel modenese, ha ospitato ieri la prima edizione di Villaggio Fantozzi. Un surreale tributo a una delle figure più rilevanti del panorama artistico italiano: Paolo Villaggio. Nonché una celebrazione in pompa magna del personaggio più celebre interpretato dall’attore genovese: il ragionier Ugo Fantozzi. Il risultato? Un successo. La popolazione di San Felice, per un intero pomeriggio, è raddoppiata: circa 10mila persone hanno invaso le vie del paesello per rivivere un’esperienza che soltanto i film di Villaggio erano in grado di regalare. Intorno alle 15 di ieri oltre 250 figuranti hanno sfilato lungo tutto il centro del paese attraversando ben venti set ricreati ad hoc dai film più celebri del ragionier Fantozzi.

“È stato un successo incredibile ed unico – spiega Federico Mazzoli capo marketing Banca San felice e ideatore di Villaggio Fantozzi –. Avevo quest’idea nel cassetto già da un po’ di anni e finalmente siamo riusciti a realizzarla". Poi aggiunge: " Villaggio Fantozzi è un’iniziativa nata per vari motivi; da un lato l’idea era quella di riportare sulla bocca e gli occhi di tutti un personaggio più attuali che mai. Dall’altro - continua Mazzoli – l’intento è stato anche quello di dare a Villaggio e alla sua arte la giusta stima e gloria che merita. Avendo interpretato da sempre il ruolo del comico sfortunato Villaggio non è mai stato considerato a pieno un intellettuale. Ecco, Villaggio Fantozzi nasce per accrescere il valore e l’onore di un artista spesso sottovalutato".

Insomma, dopo quasi 24 anni dall’ultima volta che Fantozzi è apparso sul grande schermo, pare che il suo personaggio non smetta di impressionare e divertire il pubblico. Villaggio continua a emozionare e tra i curiosi e gli appassionati la sentenza è unica e irrevocabile: "Non ne avremo mai abbastanza". Non è un caso, infatti, che il ragionier Fantozzi, dal 2 ottobre tornerà a Genova, la sua città natale, per le riprese di Come è umano lui, il film tv per la Rai dedicato a Paolo Villaggio: un titolo-rivisitazione della celebre frase “come è umano lei“ per raccontare la vita, la carriera e il genio dell’attore genovese scomparso a 85 anni nel 2017 e anche per comprendere la figura complessa e tragicomica di Ugo Fantozzi, impiegato vessato, le cui ali vengono puntualmente tarpate da una sorte beffarda. Nel biopic Rai, nei panni di Villaggio, Enzo Paci; alla regia Luca Manfredi, figlio 64enne del grande Nino.

Ma torniamo a San Felice sul Panaro, dove il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie anche al numero di persone che dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, dal sud Italia e persino dalla Germania ha raggiunto il piccolo comune modenese portandosi dietro trucco e parrucco per confondersi tra i figuranti. Ovunque c’erano le automobili utilizzate nei film di Fantozzi, centinaia di oggetti di scena o cartelloni con le sue frasi più famose. C’erano tutti: dalla banda musicale del maestro Canello al ragionier Filini fino al megadirettore galattico Duca Conte Balabam e alla figlia Mariangela Fantozzi. Ma era presenta anche la vera figlia di Paolo Villaggio, Elisabetta, che in mattinata ha presentato il suo libro Fantozzi dietro le quinte dopo aver confermato: "mio padre sarebbe fiero di quanto sta accadendo qui oggi". Tuttavia, secondo l’ideatore Mazzoli, Villaggio Fantozzi potrebbe essere un unicum: "Potremmo ripetere lo stesso evento ma dedicarlo ad altri personaggi come Dylan Dog o Totò".