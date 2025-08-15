Villa Litta d’agosto. Tra giochi d’acqua storia e verde secolare

Villa Visconti Borromeo Litta non va in vacanza e permette di trascorrere una giornata, alle porte di Milano, tra giochi d’acqua del Ninfeo e zone di refrigerio immersi nel verde del parco secolare. Per tutto il mese di agosto proseguono le visite guidate e gli appuntamenti serali, compresa la giornata di oggi (Ferragosto). Villa Litta, raggiungibile anche in bicicletta, grazie ai percorsi ciclopedonali del territorio con il collegamento direttamente all’Alzaia del Canale Villoresi è palazzo nobiliare, con affreschi e sale eleganti, l’ampio parco storico con fontane, alberi monumentali e architetture verdi che alternano geometrie all’italiana a scorci romantici.

Cuore scenografico del complesso della villa è il Ninfeo, dove l’acqua diventa spettacolo azionato da un ingegnoso meccanismo cinquecentesco, ogni zampillo è una sorpresa, un piccolo teatro di meraviglia che porta refrigerio e stupore. Tra gli spazi più suggestivi del Ninfeo il cortile delle Piogge, restituito come in origine, dopo un restauro che ne ha riattivato le ingegnose ’piogge artificiali’. Lo spazio, circondato da decorazioni a mosaico e statue rinascimentali, prende il nome dal sistema idraulico che ricrea una rinfrescante pioggia artificiale.

Le visite guidate del Ninfeo e dei Palazzi sono ogni giovedì con partenza alle 16 e ogni venerdì, con partenza alle 10.30 (escluso oggi), ogni sabato sera, visite guidate serali al Ninfeo con partenze ogni 10 minuti, dalle 21 alle 22, ogni domenica, visite guidate con partenze ogni 20 minuti, dalle 15 alle 18 e apertura straordinaria oggi (Ferragosto) con lo stesso orario delle domeniche con partenze ogni 20 minuti, dalle 15 alle 18.