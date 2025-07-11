’Villa del Grumello. Jazz Festival’. Quattro suggestivi concerti d’autore

Torna dal 16 al 20 luglio il ’Villa del Grumello Jazz Festival’, rassegna internazionale dedicata alla musica jazz. Quattro concerti d’autore, con sonorità che spaziano dal jazz fusion al tango, dal fado al jazz rock. Ospite d’eccezione il chitarrista statunitense Mike Stern (nella foto).
La manifestazione è promossa dall’Associazione Villa del Grumello con la direzione artistica di Flavio Minardo. Il festival si apre alle Serre del Grumello mercoledì 16 luglio alle 21 con Javier Girotto & Aires Tango ’30’. Segue, giovedì 17, l’esibizione di Josh Meader Quartet, formazione strumentale australiana di spicco nel panorama jazz contemporaneo, fondata dal chitarrista Josh Meader.
La terza serata, in programma venerdì 18 luglio alle 21 a le Serre, sarà dedicata al Fado. Sul palco salirà uno dei massimi interpreti mondiali della chitarra portoghese, Custódio Castelo, accompagnato dalla voce intensa di Ana Paula e dal musicista Cajé.
Gran finale il 20 luglio: nel parco del Grumello l’esibizione di Mike Stern Band, guidata dal chitarrista americano Mike Stern. Sarà accompagnato da Jimmy Haslip (basso) e Dennis Chambers (batteria).