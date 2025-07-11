Domenica 12 Ottobre 2025

Carmine Pinto
Magazine
MagazineVilla Caruso teatro di magie. Arrivano gli artisti di strada
11 lug 2025
LISA CIARDI
Magazine
Villa Caruso teatro di magie. Arrivano gli artisti di strada

Un mondo magico fatto di equilibristi, giocolieri, clown, spettacoli di fuoco, performance immersive, installazioni luminose e artistiche. È quello offerto al pubblico da Onirica, prima edizione del Festival delle Arti di strada che si terrà a Villa Caruso Bellosguardo, nel comune di Lastra a Signa (Firenze) domani e domenica, dalle ore 19 alle 24. Un progetto voluto e sostenuto dal Comune di Lastra a Signa, in collaborazione con Le Petite Voyage, col regista e attore Alessandro Calonaci e con l’Associazione Villa Caruso; sponsor Estra e Publiacqua.

I giardini e gli spazi esterni della villa, che fu del grande tenore, saranno grandi palcoscenici all’aperto dove si terranno le performance principali, con spettacoli a rotazione durante l’arco della giornata. Ci saranno poi aree interattive e zone dove il pubblico potrà partecipare direttamente ad attività legate alle arti circensi e performative, mentre specifici percorsi guideranno il visitatore alla scoperta degli angoli più suggestivi della Villa. Appena varcata la soglia di Villa Caruso, il grande giardino accoglierà i visitatori con performance ispirate all’atmosfera felliniana: questa prima edizione del festival è infatti dedicata alle atmosfere de La Dolce Vita. Sul palcoscenico si alterneranno spettacoli di teatro danza, capaci di narrare storie attraverso il movimento e esibizioni di giocoleria con luci Led. Al centro del giardino, l’attenzione sarà catturata da esibizioni di fuoco e performance di danza su Sway Pole.

Protagonista anche l’arte dell’equilibrio, con uno spettacolo su struttura autoportante, dove gli artisti sfideranno i limiti del corpo umano. Spazio quindi a uno spettacolo teatrale dedicato a Federico Fellini, a clownerie, show musicali ed eventi legati alle arti figurative. Infine, nel terrazzo della Villa, due strutture aeree a tripodi autoportanti saranno il palcoscenico per spettacolari performance di danza aerea.

All’interno della manifestazione ci sarà spazio anche per il Villaggio del Gusto e dell’Artigianato con vendita di prodotti tipici locali, eccellenze del territorio e street food di qualità. Biglietto d’ingresso ridotto sotto gli 8 anni e gratuito sotto i 6. Una navetta gratuita sarà a disposizione del pubblico con partenza dal campo di baseball (zona Porto di Mezzo) ogni 15 minuti. Possibilità di parcheggio (fino a esaurimento dei posti disponibili) presso l’oliveta della Villa e su parte del viale in direzione del secondo ingresso della struttura. Info su villacaruso.it

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

