Villa Caruso teatro di magie. Arrivano gli artisti di strada

Un mondo magico fatto di equilibristi, giocolieri, clown, spettacoli di fuoco, performance immersive, installazioni luminose e artistiche. È quello offerto al pubblico da Onirica, prima edizione del Festival delle Arti di strada che si terrà a Villa Caruso Bellosguardo, nel comune di Lastra a Signa (Firenze) domani e domenica, dalle ore 19 alle 24. Un progetto voluto e sostenuto dal Comune di Lastra a Signa, in collaborazione con Le Petite Voyage, col regista e attore Alessandro Calonaci e con l’Associazione Villa Caruso; sponsor Estra e Publiacqua.

I giardini e gli spazi esterni della villa, che fu del grande tenore, saranno grandi palcoscenici all’aperto dove si terranno le performance principali, con spettacoli a rotazione durante l’arco della giornata. Ci saranno poi aree interattive e zone dove il pubblico potrà partecipare direttamente ad attività legate alle arti circensi e performative, mentre specifici percorsi guideranno il visitatore alla scoperta degli angoli più suggestivi della Villa. Appena varcata la soglia di Villa Caruso, il grande giardino accoglierà i visitatori con performance ispirate all’atmosfera felliniana: questa prima edizione del festival è infatti dedicata alle atmosfere de La Dolce Vita. Sul palcoscenico si alterneranno spettacoli di teatro danza, capaci di narrare storie attraverso il movimento e esibizioni di giocoleria con luci Led. Al centro del giardino, l’attenzione sarà catturata da esibizioni di fuoco e performance di danza su Sway Pole.

Protagonista anche l’arte dell’equilibrio, con uno spettacolo su struttura autoportante, dove gli artisti sfideranno i limiti del corpo umano. Spazio quindi a uno spettacolo teatrale dedicato a Federico Fellini, a clownerie, show musicali ed eventi legati alle arti figurative. Infine, nel terrazzo della Villa, due strutture aeree a tripodi autoportanti saranno il palcoscenico per spettacolari performance di danza aerea.

All’interno della manifestazione ci sarà spazio anche per il Villaggio del Gusto e dell’Artigianato con vendita di prodotti tipici locali, eccellenze del territorio e street food di qualità. Biglietto d’ingresso ridotto sotto gli 8 anni e gratuito sotto i 6. Una navetta gratuita sarà a disposizione del pubblico con partenza dal campo di baseball (zona Porto di Mezzo) ogni 15 minuti. Possibilità di parcheggio (fino a esaurimento dei posti disponibili) presso l’oliveta della Villa e su parte del viale in direzione del secondo ingresso della struttura. Info su villacaruso.it