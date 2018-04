Magazine

Esce al cinema 'Manuel' - clip in esclusiva

Esce al cinema 'Manuel', opera prima del regista Dario Albertini. Il film arriverà in sala il 3 maggio dopo aver debuttato all'ultima Mostra internazionale del Cinema di Venezia nella selezione Cinema nel Giardino (2017). La storia ruota intorno alle vicende del 18enne protagonista (Andrea Lattanzi), che appena diventato maggiorenne esce dall'istituto per minori nel quale ha vissuto per reinserirsi in un mondo esterno che poco conosce. Una pellicola scandita da una serie di incontri da Francesca, giovane volontaria e aspirante attrice (Giulia Elettra Gorietti) a Elpidio (Alessandro Di Carlo), che come Manuel ha un passato in casa famiglia, all'immatura madre (Francesca Antonelli), finita in prigione dopo l'ennesimo errore ma che - vista la maggiore età raggiunta dal figlio - ha ora la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari e andare a vivere con lui. Nel cast fra gli altri, anche Renato Scarpa, Raffaella Rea e Giulio Beranek. Il film, prodotto da BiBi Film e Timvision Production nasce dal lavoro precedente del regista, il documentario 'La Repubblica dei ragazzi' dal nome della grande casa famiglia creata a Civitavecchia che dal '45 aiuta giovani privi di sostegno familiare. 'Manuel' è un racconto di formazione asciutto e pudico e dedicato ai ragazzi di tutte le periferie: quelli che, nella vita, "devono fa’ er doppio della fatica», se non «er triplo". Eccone un piccolo assaggio in anteprima.