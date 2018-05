Magazine

Addio a Robert Indiana, l'artista di "Love"

E' morto a 89 anni Robert Indiana, il papà della celebre scultura "LOVE": una "L" e una "O" piegata appoggiate sopra alla "V" e alla "E" così da formare un quadrato. Un'icona della pop art riconoscibile - e ricreata- in tutto il mondo su stampe, quadri, magliette e francobolli. Una riproduzione dell'opera si trova anche sulla Seventh Avenue a New York e nella piazza principale di Taipei. L'opera è stata creata nel 1964 per una cartolina natalizia del Museum of Modern Art. Indiana è morto nella sua casa nel Maine per problemi respiratori, come ha riferito il suo legale.