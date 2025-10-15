Torna lo show di Victoria’s Secret: gli angeli della lingerie oggi in passerella. Da Hadid a Shayk: chi ci sarà

New York, 15 ottobre 2025 – Gli Angeli stanno per tornare. Un mix di moda, colori e cultura pop animerà il nuovo show di Vitctoria’s Secret atteso per oggi, 15 ottobre. E’ il secondo evento dopo il lungo stop di sei anni interrotto nel 2024, Dopo la sfilata di un anno fa, il brand aveva infatti registrato un +12,49% al Nyse. Un buon motivo per ripetere l’operazione. Già a luglio c’era stata la conferma: anche nel 2025 avremmo visto le supermodelle del marchio di lingerie comparire sul tanto amato pink carpet. Ed eccoci a poche ore dall’attesissimo fashion show.

Un incontro di generazioni

Nel 2024 c’è stato da parte di Victoria’s secret un necessario cambiamento: il marchio ha voluto celebrare con maggiore attenzione e sensibilità la mentalità contemporanea attraverso il comfort e la semplicità che sono stati preferiti, in parte, ai grandi sfarzi degli anni 2000. Anche la collezione di quest’anno dovrebbe mantenersi sullo stesso standard, sebbene si aspetta qualche sorpresa perché sembra evidente da parte del pubblico la richiesta di un ritorno – seppure più discreto – a lustrini e cristalli. La rievocazione del passato, in ogni caso, non arriverà soltanto attraverso i capi che saranno presentati ma soprattutto grazie a chi li indosserà.

Adriana Lima sfila per Victoria's Secret nel 2005 (Getty Images via AFP)

Chi vedremo sul pink carpet

Nel Fashion show 2025, come già anticipato, l’innovazione incontra la tradizione in un dialogo costante tra le epoche pronto a mostrare tutti i volti della femminilità. È per questo che, accanto agli Angeli attuali come Yumi Nu, Alex Consani, Anok Yai Stella Maxwell, Barbara Palvin e la veterana Joan Smalls torneranno a sfilare anche alcune delle grandi stelle lanciate proprio da Victoria’s Secret.

Yumi Nu ( Getty Images via AFP)

Adriana Lima . Diventata uno degli Angeli nel 2000, la 44enne di origini brasiliane è stata tra le modelle più apprezzate di questo millennio. Ha sfilato per tutti i marchi più grandi ed è comparse sulle copertine delle maggiori riviste di moda, posando anche per Mario Testino e per il calendario Pirelli. Si è ritirata dalle passerelle nel 2018 ma nel 2025 torna per celebrare il brand che le ha regalato successo.

. Diventata uno degli Angeli nel 2000, la 44enne di origini brasiliane è stata tra le modelle più apprezzate di questo millennio. Ha sfilato per tutti i marchi più grandi ed è comparse sulle copertine delle maggiori riviste di moda, posando anche per Mario Testino e per il calendario Pirelli. Si è ritirata dalle passerelle nel 2018 ma nel 2025 torna per celebrare il brand che le ha regalato successo. Gigi Hadid. Di recente ha ricordato in un video il suo passato da Angelo e, per questo, l’attesa del suo ritorno sul pink carpet è tanta. Secondo le indiscrezioni a lei sarebbe destinato uno dei pezzi più sfavillanti di questa collezione. Dal 2023 la modella e attrice è sentimentalmente legata a Bradley Cooper.

Gigi Hadid per Victoria's Secret nel 2015 (Getty Images via AFP)

Irina Shayk . Oltre al passato da modella di Victoria’s secret, anche il legame con Bradley Cooper lega Gigi Hadid e irina Shayk. La supermodella russa e l’attore sono, infatti, stati legati per quattro anni e nel 2017 hanno dato alla luce una bambina. L’ultima sfilata da Angelo per Shayk è datata 2016, proprio mentre era in attesa di sua figlia, ed è pronta a tornare sul pink carpet anche per celebrare quel momento.

Irina Shayk alla sfilata di Victoria's Secret del 2024 (Afp)

Alessandra Ambrosio . È comparsa in passella per Victoria’s secret per la prima volta nel 2000 a soli 19 anni ma è stata ufficialmente un Angelo dal 2004 al 2017. Nel novembre 2011 ha sfilato con addosso un paio di ali create dal designer australiano Manik Mercian e realizzate con 105 000 cristalli Swarovski incastonati su una struttura placcata in oro a 24 carati. In più occasioni è stata scelta per aprire le sfilate del brand ed è già tornata sul pink carpet lo scorso anno incantando tutti con la sua innata classe.

. È comparsa in passella per Victoria’s secret per la prima volta nel 2000 a soli 19 anni ma è stata ufficialmente un Angelo dal 2004 al 2017. Nel novembre 2011 ha sfilato con addosso un paio di ali create dal designer australiano Manik Mercian e realizzate con 105 000 cristalli Swarovski incastonati su una struttura placcata in oro a 24 carati. In più occasioni è stata scelta per aprire le sfilate del brand ed è già tornata sul pink carpet lo scorso anno incantando tutti con la sua innata classe. Lily Aldrige . Sua madre, Lara Lyons, è stata una playmate italiana e lei, nata negli USA, è stata un Angelo dal 2010 fino al 2017. In molti la ricordano perché nel 2015 è stata scelta dal brand per indossare l’iconico Fireworks Fantasy Bra tempestato da 6.500 pietre preziose e incastonato su una montatura in oro 18 carati (per un valore di oltre 2 milioni di dollari).

. Sua madre, Lara Lyons, è stata una playmate italiana e lei, nata negli USA, è stata un Angelo dal 2010 fino al 2017. In molti la ricordano perché nel 2015 è stata scelta dal brand per indossare l’iconico Fireworks Fantasy Bra tempestato da 6.500 pietre preziose e incastonato su una montatura in oro 18 carati (per un valore di oltre 2 milioni di dollari). Candice Swanepoel. Volto iconico di ‘Victoria’s Secret’, Swanepoel nel 2013 è stata scelta per indossare uno dei capi top del brand: il Royal Fantasy Bra, firmato Mouawad che vale 10 milioni di dollari ed è stato realizzato con 4.200 gemme incastonate in una struttura in oro 18 carati. Entusiasta del suo ritorno in passerella (avvenuto già lo scorso anno), ha dichiarato che il Fashion Show le era mancato: “ogni edizione è un’esperienza unica di condivisione e amicizia!”.

Dove e quando vedere il Victoria's secret fashion show

Il fashion show di Victoria's Secret si terrà sulle passerelle di New York. La diretta dal pink carpet con ospiti, fotografi e pubblico inizierà alle 18:30 ora locale (00:30 ora italiana). La sfilata vera e propria dovrebbe iniziare circa mezz'ora dopo, alle 19:00 di New York.

Lo spettacolo sarà visibile in diretta su Prime Video, Amazon Live negli USA e sui canali ufficiali del brand, su YouTube e TikTok per i fan sparsi nel resto del mondo e, dunque, anche in Italia.

Alex Consani alla sfilata di Victoria's Secret del 2024 (Getty Images via AFP)

La collezione

Nel corso dello spettacolo saranno presentati circa 4.000 nuovi modelli firmati Victoria's Secret tra intimo, pigiami, lingerie e accessori.

Ad occuparsi dello styling delle modelle sarà Carlyne Cerf de Dudzeele mentre Charm La'Donna sarà responsabile del movimento. Le acconciature sono curate da Jawara Wauchope e il trucco da Pat McGrath. Rene Caovilla ha firmato, invece, le calzature che gli Angeli si indosseranno nel corso dello spettacolo.

Le indiscrezioni sugli ospiti dell’evento

Come gli affezionati spettatori dei Fashion Show di Victoria’s Secret sanno, ogni anno nel corso dell’evento non c’è spazio solo per la moda e i lustrini ma anche per musica e spettacolo.

Negli anni passati hanno calcato il palco della sfilata artisti come Taylor Swift, Ariana Grande, The Weekend e nel 2024 era stata la volta di Tyla, Lisa delle Blackpink e Cher.

Per il 2025 ancora nulla di ufficiale e non è una. Novità: si gioca molto sull’effetto sorpresa per il pubblico. Alcune indiscrezioni, però, hanno fatto circolare i nomi di Karol G, Madison Beer, TWICE e Missy Elliott.