Victoria Beckham, la rivelazione inedita: “David mi ha spinta alla reunion delle Spice Girls”

Victoria Beckham ha svelato un retroscena inedito sulla reunion delle Spice Girls del 2008. Nella docuserie autobiografica in tre episodi disponibile su Netflix, la stilista e cantante ha raccontato che fu il marito David Beckham a convincerla, o meglio a farla sentire in colpa, per tornare sul palco con la band che l’ha resa famosa. Ecco le sue parole.

David: “I nostri figli non avevano mai visto la loro mamma come una Spice Girl!”

La protagonista della docuserie ha raccontato: “David mi ha detto: sarebbe bello per i bambini vederti fare questo”. L’ex calciatore ha poi aggiunto divertito: “I nostri figli non avevano mai visto la loro mamma come una Spice Girl!”. Victoria ha replicato scherzando: “Mi ha fatto sentire in colpa come solo una mamma può stare!”. I Beckham, sposati dal 1999, hanno quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e la più giovane, Harper.

Victoria: “Non ero più Posh Spice”

Nel documentario, Victoria ha parlato anche delle emozioni provate nel tornare sul palco accanto a Mel C., Geri Halliwell, Emma Bunton e Mel B. “Non ero più Posh Spice da così tanto tempo. È stato bello tornare con loro”, ha raccontato. Tuttavia, quell’esperienza le ha fatto capire che la musica non era più la sua strada: “Durante quel tour ho capito che non appartenevo più a quel mondo. Mi sono divertita, ma non era più ciò che amavo”. Per questo motivo, quando la band si è riunita nuovamente nel 2019, lei ha scelto di non partecipare, preferendo concentrarsi sulla moda e sulla sua famiglia.

Lo scontro con Mel B

Una decisione che non è piaciuta a Mel B, che in più occasioni ha criticato pubblicamente l’ex collega per la sua assenza, accusandola sostanzialmente di essere diventata snob e di rinnegare le pr

oprie origini. “Mi ha ferita. Non ho mai dimenticato da dove vengo” ha ribadito Victoria nel documentario. “Posh Spice è la ragione per cui oggi sono qui. Magari sembrava scontrosa, ma in realtà era fantastica”.

Spice Girls verso una nuova reunion nel 2026

Intanto le Spice girls stanno preparando il loro ritorno in grande stile con un’altra reunion che le vedrà sul palco nel 2026 in occasione del trentesimo anniversario del loro debutto con Wannabe, la hit che le ha consacrate come fenomeno mondiale. Secondo fonti vicine alla band, le trattative sono in corso e l’idea sarebbe quella di un tour celebrativo che tocchi alcune delle principali città del mondo. Melanie C, Emma Bunton, Mel B e Geri Halliwell sarebbero entusiaste all’idea di tornare insieme sul palco. Ma resta un grande punto interrogativo: Victoria Beckham ci sarà? Al momento, la risposta sembra negativa. L’ex “Posh Spice” avrebbe infatti già fatto sapere di non voler partecipare a un tour, preferendo concentrarsi sulla carriera di stilista e sugli impegni familiari. Qualcuno parla della possibilità di una apparizione simbolica’, magari la partecipazione a una sola data piuttosto che un messaggio per i fan durante gli spettacoli. Insomma, dopo quello che ha rivelato nella docuserie, pare proprio che per Victoria quello con le Spice Girls sia un capitolo chiuso. Ma nello show business, si sa, mai dire mai.