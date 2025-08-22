Viaggio tra arte e fede. Duomo, una meraviglia da togliere il fiato

di Riccardo Bruni

Come un libro scolpito nel marmo, un’opera monumentale che toglie il fiato. Torna visibile fino al 15 ottobre il Pavimento del Duomo di Siena, in cui sono riflessi cinquecento anni di storia artistica, culturale e religiosa della città. Un appuntamento che nell’anno giubilare assume ancora un ulteriore significato, dal momento che per la prima volta viene scoperta la tarsia della Speranza, eseguita nel 1870 da Leopoldo Maccari, Giuseppe e Antonio Radichi su cartone di Alessandro Franchi, che è di solito coperta per permettere l’accesso alla Cappella del Voto.

L’itinerario, che durante l’anno è in parte coperto per motivi di conservazione, inizia dalla porta d’ingresso, sul cui architrave si legge un’iscrizione relativa al primo Giubileo dell’era cristiana indetto da Papa Bonifacio VIII. Una volta varcata la soglia, il percorso prosegue attraverso le cinquantasei tarsie del pavimento, le scene realizzate con la tecnica del commesso marmoreo, che seguono il cartone preparatorio disegnato da artisti come il Sassetta, Domenico di Bartolo, Matteo di Giovanni, Domenico Beccafumi, Pinturicchio. La visita al Pavimento del Duomo è un momento che unisce fede e arte, un itinerario di enorme richiamo anche turistico. Il viaggio può poi proseguire nel Complesso monumentale del Duomo di Siena, dalla Cripta in cui è affrescato il tema della Resurrezione, al Battistero dove si conserva la Speranza di Donatello, fino al Museo dell’Opera in cui il visitatore sarà invitato a osservare il retro della Maestà di Duccio di Buoninsegna.

Tra le iniziative speciali promosse dall’Opera della Metropolitana e organizzate da Opera Laboratori c’è la possibilità di entrare nella Cattedrale insieme al clavigero di primo mattino, per una visita davvero straordinaria alle 7.15, attraverso le navate e poi la Libreria Piccolomini e la Porta del Cielo (max 18 persone). Info a [email protected]