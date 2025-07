Viaggio nelle cave di marmo. Maestose, lunari, bellissime

di Andrea FalaschiEntrare nel cuore delle Alpi Apuane e muoversi tra i giganteschi blocchi di marmo; silenziosi, imponenti, che da millenni fanno da guardia all’accesso delle preziose cave affacciate sul mare, per ripercorrere i passi di artisti e scultori giunti qui per scegliere i marmi più pregiati. I primi a capire il potenziale di questo luogo furono i romani, la cui presenza è testimoniata dai resti del sito di Fossacava, ma a renderlo immortale nell’arte fu Michelangelo che personalmente si recava a scegliere i blocchi con il quale avrebbe dato prova del suo genio.

Da zone di estrazione a meta turistica, oggi le cave di marmo di Carrara sono sempre più amate dai viaggiatori, italiani e stranieri, che scelgono di visitare questi luoghi lunari, immersi in un territorio magico che unisce storia, cultura e panorami mozzafiato, in bicicletta, a piedi e in jeep grazie ai numerosi servizi turistici presenti. Le possibilità sono infinite, che si voglia percorrere le vecchie strade dei cavatori pedalando in bicicletta con ’Tantitours’, provare un’esperienza immersiva dei cinque sensi con ’Cave di Marmo Tours’ e sorseggiare un aperitivo in alta quota con vista sulla costa mediterranea, oppure esplorare i principali bacini marmiferi di Colonnata, Fantiscritti e Torano in jeep con ’Toscana Tour Experience’ e ’Carrara Marble Tour’, il tutto accompagnato da una gustosa degustazione del famoso lardo di colonnata. Infine, perché non osservare i processi di lavorazione dei blocchi e scoprire le tecniche di scavo insieme a ’Carrara Tour’. Le guide di ’Marmo Tour’ vi porteranno invece all’interno del monte Torrione per ammirare la galleria Ravaccione, sito ormai non più adibito all’estrazione e convertito in un percorso adatto ai visitatori, comprese persone con disabilità.

Un’esperienza unica tra immense stanze lucide e levigate abbellite dalla presenza di un murales monumentale che riproduce la famosa Creazione di Adamo, con una temperatura costante di 16 gradi, macchinari di estrazione, e il celebre marmo bianco, ancora oggi apprezzato e ricercato in tutto il mondo. Proprio il bacino di Torano è infatti il luogo nel quale è possibile visitare la cava di Michelangelo: dove il famoso scultore scelse il materiale per scolpire opere inestimabili del calibro della Pietà e del David e i resti della dismessa ferrovia marmifera, utilizzata in passato per portare gli enormi blocchi di pietra fino al mare.