Viaggiare con cani e gatti, i consigli per una vacanza perfetta

Per organizzare le vacanze con il cane, con il gatto e, in generale, con il proprio animale domestico serve una pianificazione attenta, che includa tutte le condizioni principali affinché il benessere sia garantito al proprio pet sia durante il viaggio sia durante il soggiorno nel posto scelto per le ferie. Ovviamente ogni animale domestico è diverso l’uno dall’altro, quindi le precauzioni devono essere prese e adattate in base alla sua specificità. Ci sono, comunque, delle indicazioni generiche che possono tornare utili alla maggior parte dei proprietari di pet.

Meta

Per le vacanze con il cane o il gatto sarebbe opportuno scegliere una destinazione pet-friendly, accessibile agli animali domestici e strutturata anche per loro e per una loro serena e comoda permanenza. Prima di effettuare la prenotazione, dunque, bisognerebbe verificare che hotel, bed&breakfast, residence, campeggi, stabilimenti balneari accettino Fido e Micio. Un altro aspetto da controllare dovrebbe essere se ci sono attrazioni o attività nei dintorni sempre a beneficio dei quattrozampe, come parchi, sentieri escursionistici, posti dedicate all’agility con istruttori esperti.

Visita

Prima di partire, sarebbe meglio far visitare il proprio cane, gatto o altro pet dal veterinario di fiducia per assicurarsi che il proprio migliore amico goda di buona salute e che abbia fatto tutte le vaccinazioni necessarie e previste. Inoltre si può approfittare dell’appuntamento per chiedere all’esperto consigli specifici su farmaci o cure soprattutto se ci sono problemi specifici da gestire.

Documenti

In vista delle vacanze con il cane o un altro pet, è fondamentale avere tutti i documenti aggiornati, in ordine e a portata di mano, rispettando le regole del posto o del Paese dove andremo. Per quanto riguarda l’Italia, il nostro animale deve essere provvisto di microchip e registrato all’anagrafe canina o felina o comunque corrispondente. Pertanto bisogna portare con sé il libretto sanitario dell'animale, in cui è indicato il numero identificativo del dispositivo. Nel libretto sanitario figurano anche le vaccinazioni che possono essere richieste, insieme ad altre informazioni, dalla struttura ricettiva scelta per il soggiorno. Se ci si reca all’estero, bisogna muoversi per tempo e ottenere un apposito passaporto per il proprio amico a quattro zampe, rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale.

Bagaglio

Oltre alle proprie valigie, occorre avere con sé un bagaglio con l’occorrente per il proprio animale domestico: cibo, acqua, ciotole, lettiere, giocattoli, guinzagli e medicine, oltre ovviamente ai trasportini e a eventuali giochi, copertine o tappetini refrigeranti.

Organizzazione

Se si viaggia in auto, è bene assicurarsi di avere un adeguato e sicuro sistema di ritenuta per l'animale domestico. Attenzione a non lasciare mai l'animale domestico incustodito nella vettura, soprattutto in sosta per ore sotto il solleone, con temperature molto alte. Potrebbe essere agevole per proprietari e animali programmare delle brevi pause durante il tragitto.

Routine

Durante il viaggio, si dovrebbe cercare di mantenere la routine quotidiana di cani, gatti o altri animali per quanto possibile. Sarebbe utile, infine, rispettare e mantenere gli stessi orari dei pasti e delle passeggiate per ridurre lo stress del proprio pet dovuto ai cambiamenti.