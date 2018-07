Il sito di prenotazioni di voli FlightNetwork ha consultato oltre 500 esperti di viaggi di tutto il mondo – giornalisti specializzati, blogger, agenzie – per stilare la World's Best Journeys . Una sorta di lista dei desideri che raccoglie: di quelli, insomma, che i viaggiatori veri dovrebbero fare almeno una volta nella vita.Sul gradino più alto del podio sale: da Ushuaia, capoluogo della Terra del Fuoco nell'estremo sud dell'Argentina, partono le navi che conducono fino alla Penisola Antartica navigando nelle acque del canale di Drake. Un viaggio da brivido nella terra più estrema che esista, ai confini del mondo.Seconda, il remoto arcipelago al largo della costa dell'Ecuador. Ancora in gran parte incontaminato, regala paesaggi surreali e incontri ravvicinati con una fauna unica al mondo. Terzo, il viaggio di sette giorni da Mosca a Vladivostok, la linea ferroviaria più lunga del pianeta: oltre 9mila chilometri che attraversano l'Europa Orientale e la Siberia fino all'Oceano Pacifico.Ovviamente non poteva mancare all'appello il Bel Paese. In posizione 14 ecco l'esplorazione della campagna toscana, fra arte e natura. A breve distanza, sedicesima,. Alla ventesima il trekking lungo le Cinque Terre, alla trentasettesima il Giro del Monte Bianco in condivisione con Francia e Svizzera. Ancora in compartecipazione, ma con Inghilterra e Francia, il cammino della via Francigena in posizione 43.1. Spedizione in Antartide2. Crociera alle Galapagos3. Viaggio sulla Transiberiana4. Trekking a Machu Picchu5. Guidare sulla Pacific Coast Highway6. Fare il giro dell'Islanda sulla Hringvegur7. Crociera in Alaska8. Cammino di Santiago di Compostela9. Le isole greche in barca10. La costa della Dalmazia in autoLeggi anche: