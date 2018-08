La Statua della Libertà, una gigantessa da 46 metri (più altri 47 di piedistallo per un totale di 93), è il colosso più famoso del mondo occidentale. Ma rispetto alla statua più grande del pianeta: il Buddha di Lushan, in Cina, arriva a 153 metri di altezza.Il Buddha Zhongyuan (in inglese noto come Spring Temple Buddha) svetta imponente nella provincia di Henan. Per l'esattezza,, a cui si sommano i 25 del piedistallo a forma di loto. Pesa oltre mille tonnellate ed è ricoperto da 1100 lamine di rame. Senza voler essere irrispettosi, ma giusto per fare un paio di esempi utili a visualizzare la sua imponenza,, il Pirellone, mentre il robot protagonista del film 'Pacific Rim', Gipsy Danger, è alto "solo" 88 metri.Il record in Europa spetta invece alla, un monumento commemorativo della Battaglia di Stalingrado nella Seconda Guerra Mondiale. Con i suoi 85 metri, è la più alta del mondo a non ritrarre un soggetto religioso.Tolte le figure intere, il primato per il busto più grande appartiene alla statua Adiyogi, dedicata alla divinità induista Shiva:. Si trova a una trentina di chilometri dalla città di Coimbatore, nello stato di Tamil Nadu nel sud dell'India.Anche in Italia abbiamo un colosso: si tratta della statua di San Carlo Borromeo, ad Arona sul lago Maggiore. Il San Carlone (come è chiamato comunemente) è alto 23,40 metri, a cui si sommato gli 11,70 del piedistallo. È la seconda statua visitabile all'interno più alta del mondo, dopo la Statua della Libertà.Sono numeri stupefacenti se si considera la data di costruzione: il San Carlone fu inaugurato nel 1698 ed è rimasto la statua più grande del mondo per oltre due secoli.Leggi anche: