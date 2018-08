Con la sua mole di destinazioni, attività assortite e opinioni degli utenti, TripAdvisor continua a sfornare consigli per i viaggiatori. Ultima arrivata la classifica dei dieci paesi e delle dieci mete; la lista è frutto di un calcolo che combina il voto assegnato alle singole località e le recensioni sulle attività, le avventure e i tour organizzati che offrono.Su TripAdvisor, primo fra i paesi in questa particolare graduatoria. Le attività da non perdere: il rafting sulle rapide del fiume Balsa,nel paradiso naturalistico intorno alla cittadina di La Fortuna, il trekking nella foresta pluviale della riserva di Monteverde.A seguire la, con tre esperienze su tutte: il tour gastronomico di Auckland,(parasailing) sopra la Bay of Islands, il giro in kayak sul lago Taupo fino alle incisioni rupestri Maori.In, terzo sul podio, le attività must sono il tour di Hanoi alla scoperta del cibo di strada tradizionale, la giornata in bicicon partenza da Ho Chi Minh, il giro gastronomico in bici della città di Hon Ai.Per emozioni più a portata di mano,, quarta in classifica: secondo gli utenti del portale, le esperienze migliori sono il giro dei whisky di Dublino, il tour a piedi nella capitale per rivivere i fatti della Rivolta di Pasqua del 1916, il trekking sulla penisola di Howt Head, a poca distanza dalla città.A rimorchio troviamo la, quinta: consigliati il tour del Loch Lomond e del Parco Nazionale delle Trossachs, il tour di quattro giorni, il tour di cinque giorni sulle isole Orcadi.Settimo si piazza il; le attività più belle sono la visita guidata delle città di Sintra e Cascais,in sidecar, il tour dei sette colli di Lisbona sulla bici elettrica.Entrando più nel dettaglio, nella top 10 delle singole destinazioni domina ancora il Costa Rica, e nello specifico, epicentro di ogni genere di avventura nella natura. Seconda, alle Hawaii, con esperienze che vanno dal trekking alla Makauwahi Cave Reserve alla discesa in zipline sopra la foresta. Terza, in Norvegia, che offre attività come l'escursione nei fiordi in compagnia di un fotografo professionista e il tour notturno per ammirare l'aurora boreale., seguono: quarta Rotorua in Nuova Zelanda, quinta Puerto Vallarta in Messico, sesta Sedona nel deserto dell'Arizona (Stati Uniti), settima Queenstown ancora in Nuova Zelanda, ottava San Pietroburgo in Russia, nona l'isola di Santorini in Grecia, decima Key West in Florida.Leggi anche: