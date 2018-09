A cadenza periodica, prosegue l'assegnazione dei, questa volta dedicati ai musei più apprezzati del mondo , selezionati come sempre in base al numero e ai voti delle recensioni degli utenti nell'arco di dodici mesi. Vince su tutti il Musée d'Orsay, mentre in Italia si piazza prima la Galleria degli Uffizi.Come anticipato, la classifica dei primi 10, grazie alla più vasta raccolta del pianeta di capolavori dell'Impressionismo e del Post-impressionismo: per fare il pieno di Monet, Manet, Van Gogh, Cézanne, Gauguin e sodali, non esiste luogo migliore. Gli altri due gradini del podio: il National September 11 Memorial & Museum, dedicato al ricordo dell'attentato, e il Metropolitan Museum of Art (per gli amici Met), il più grande della città.L'Europa occupa cinque delle posizioni più alte: presenti anche il British Museum di Londra (quarto), il Prado di Madrid (quinto), il Museo dell'acropoli di Atene (sesto) e ovviamenteper il museo più famoso del mondo . Restano fuori dalla top 10 istituzioni visitatissime come il MoMA e l'Ermitage, oltre ai musei italiani.La palma del più amato nel 2018 va alla, che scavalca il vincitore dell'anno scorso, il, scivolato in seconda posizione. Gli Uffizi sono anche l'unico rappresentante italiano nella classifica dei dieci musei più belli d'Europa, in settima posizione. A chiudere il podio i, tappa imprescindibile per ogni turista che passa da Roma.1. Musée d'Orsay – Parigi2. National September 11 Memorial & Museum – New York3. The Metropolitan Museum of Art – New York4. The British Museum – Londra5. Museo del Prado – Madrid6. Museo dell'acropoli – Atene7. Museo del Louvre – Parigi8. Museo nazionale della Seconda Guerra Mondiale – New Orleans (Stati Uniti)9. Museo nazionale di antropologia – Città del Messico10. Museo dei resti della guerra – Ho Chi Minh City (Vietnam)1. Galleria degli Uffizi – Firenze2. Museo Egizio di Torino – Torino3. Musei Vaticani – Città del Vaticano4. Galleria dell'Accademia – Firenze5. Galleria Borghese – Roma6. Castel Sant'Angelo – Roma7. Museo Nazionale del Cinema – Torino8. Museo Archeologico Nazionale – Napoli9. Museo dell’opera del Duomo – Firenze10. Collezione Peggy Guggenheim – VeneziaLeggi anche: