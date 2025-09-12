Viaggi tra storia e cultura. Mostre e musei da scoprire. Tra Sarsina, Bologna e Ferrara

Proseguire i benefici delle vacanze e dei viaggi, scegliendo destinazioni che, attraverso mostre e musei, permettono di scoprire tasselli di storia locale. E’ quello che succede a Sarsina, cittadina di 3.300 abitanti nella valle del fiume Savio, nell’Appennino tosco-romagnolo dove, lo scorso 27 agosto, ha riaperto al pubblico la maestosa sala di Rufus al Museo Archeologico Nazionale che, grazie ad una nuova e suggestiva illuminazione, prima tappa del completo riallestimento del museo (la cui conclusione è prevista tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2026) sarà visibile ogni notte anche dall’esterno. Il nuovo allestimento mostra, completamente rinnovato, il cuore del Museo dove sono conservati tra i vari reperti il grande Mausoleo di Rufus e il mosaico policromo con il ’ Trionfo di Dioniso’. Un fitto calendario di eventi e visite guidate accompagnerà gli ultimi mesi di cantiere fino alla riapertura completa.

Alle Collezioni Comunali di Palazzo d’Accursio a Bologna, ha appena inaugurato la mostra fotografica ’Al di là dei confini. Luoghi sacri condivisi’, a cura di Dionigi Albera e Manoël Pénicaud, un pellegrinaggio visivo da uno spazio sacro all’altro, attraverso un Mediterraneo plurale, crocevia dei grandi monoteismi: Cristianesimo, Ebraismo e Islam. Luoghi nei quali la concentrazione di differenti etnie, credenze, pratiche non sempre si traduce in scontro, ma in occasione di scambio e convivenza.

In un panorama sempre più dominato dalla paura verso culture e tradizioni di fede religiosa diverse dalle proprie, le 45 fotografie esposte, tutte realizzate da Manoël Pénicaud (a sinistra, due donne, una di origine ebraica e una musulmana, pregano fianco a fianco nella sinagoga della Ghriba. Djerba, Tunisia, 2014), rivelano uno sguardo differente e ricco di sfumature sulle interazioni interreligiose che si svolgono nel bacino del Mediterraneo.

Eccoci poi a Ferrara, dove lunedì scorso è stata inaugurata, nella Sala Albo Pretorio del Municipio, una mostra in due parti, dedicata a Carlo Rambaldi, il papà di E.T., che nacque 100 anni fa (il 15 settembre 1925) a Vigarano Mainarda, città del ferrarese. Premiato con tre Oscar per gli effetti speciali realizzati per i colossi E.T., Alien e King Kong, la figura dell’artista si approfondirà nella mostra ’Carlo Rambaldi. Dal Cielo alla Terra’, dedicata nella prima parte ad alcuni disegni (foto a destra) realizzati dall’artista e appartenenti alla collezione privata di Enzo Barbieri, raffiguranti E.T. in diversi contesti, oltre ad alcune altre opere astratte. La seconda parte, invece, contiene una decina di scatti fotografici realizzati da Lino Ghidoni, caro amico di Rambaldi, anch’egli di Vigarano Mainarda, fotografo internazionale e imprenditore agricolo.

