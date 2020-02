© Riproduzione riservata

Partenza venerdì mattina e ritorno domenica sera, quasi, godersi l’atmosfera, il cibo, visitare i musei più importanti e perdersi un po’ tra le strade più caratteristiche. Scopriamoin Europa del Nord: tre città meno battute di altre, tutte da scoprire.Chiunque sia già stato a Rotterdam può confermare come la seconda città olandese sia un posto carico di. Soprannominata la ‘Manhattan sulla Mosa’ (il fiume che la attraversa) per il suo iconicoche ricorda un po’ quello newyorkese, Rotterdam incarna alla perfezione il sogno di un. Camminando si rimane meravigliati da edifici e strutture futuristiche e ecologiche, che eliminano dall’aria anidride carbonica, in una sfida continua per “rubare” al mare territorio utile per espandersi.Laè perfetta per un lungo fine settimana di vacanza. Da vedere sono ilche costeggia il porto ormai completamente ristrutturato, il museo della fotografia, un giro in battello sulla Mosa, lae il nuovissimo ponte Erasmus che collega la parte vecchia della città con i nuovi quartiere. Ma sono soltanto alcune delle attività che si possono fare a Rotterdam in tre giorni.Uno dei porti più importanti del Mare del Nord e da sempre, Danzica è una delle città più cosmopolite del Vecchio Continente e, sicuramente, una delle mete migliori da visitare in untra quelle del Nord Europa. È un centro in continua evoluzione, che cambia in fretta fisionomia, conche si affiancano ad un centro storico fedele alla tradizione. Sono molti gli edifici diche si possono ammirare per le strade di Danzica, i musei all’avanguardia e, particolare non da poco, gli ottimi ristoranti gourmet a prezzi ragionevoli. Da visitare, tra le altre attrazioni, ci sono, la città vecchia, Dlugi Targ (Mercato Lungo), la Fontana di Nettuno, la Casa d’Oro, lae il Municipio con la torre che ospita il Museo storico della città. Per chi ama la storia è d’obbligo un passaggio al, inaugurato nel 2017 e tra i più completi e interessanti d’Europa. Per i più piccoli c’è lo, un museo interattivo della scienza e dei fenomeni naturali.È una delle città tedesche in cui si respira di più l’anima germanica. Di tradizione anseatica, Amburgo conserva quasi intatto lointriso di usanze secolari pur rivelando ai turisti una parte moderna e cosmopolita. C’è unche affascina e rende l’atmosfera cittadina perfetta per chi è alla ricerca di una meta giovane e divertente ma che non dimentica laDa visitare, tra gli altri, c’è il, la "Città dei magazzini", ilsituato in prossimità del porto di Amburgo. Sembra un po’ Venezia, con molti degli edifici che poggiano surendendo l’atmosfera molto suggetsiva.Merita una visita è anche, una una cattedrale gotica dalle cui torri è possibile osservare tutta la città. Chi ama la vita notturna non può perdersi il, sede della via a luci rosse di Amburgo, forse il più famoso quartiere hot di tutta la Germania. Non ci sono, però, soltanto night club: per le strade di St. Pauli si trovano ancheo ascoltare dei concerti di musica live.