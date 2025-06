Via Vandelli tra storia meraviglia e fatica

di Davide Costa

Da Modena a Massa a piedi, lungo una strada tracciata oltre due secoli fa per collegare Modena al mar Tirreno: è la Via Vandelli. Tutto nasce a metà del Settecento, quando il duca di Modena Francesco III d’Este fa sposare il figlio Ercole con Maria Teresa Cybo-Malaspina, erede del ducato di Massa. A quel punto collegare le due città diventa fondamentale e il compito di progettare una strada adeguata alle esigenze viene affidata all’abate (ma anche ingegnere e geografo) Domenico Vandelli.

Una via che ha avuto alterne fortune nei due secoli e mezzo della sua storia e che è stata riscoperta a partire dal 2016 per iniziativa di un appassionato, il modenese Giulio Ferrari. Poco più di 170 chilometri, da percorrere in sette giorni, con un dislivello positivo di quasi 5.500 metri.

La Via Vandelli parte da Modena (ma c’è anche un ‘ramo’ che ha origine da Sassuolo) e i due percorsi salgono in Appennino, l’uno verso Puianello e San Dalmazio, l’altro verso Serramazzoni, ricongiungendosi a Pavullo nel Frignano. Costeggia il castello di Montecuccolo, rimane sul crinale attraversando Lama Mocogno e arriva a La Santona. Sale poi verso il passo del Lagadello e raggiunge San Pellegrino in Alpe. Entrata in Toscana, attraversa la Garfagnana arrivando a Campori, Pieve Fosciana e Castelnuovo di Garfagnana. Quindi, dopo aver attraversato il Serchio, risale fino al lago di Vagli e a Vagli di Sopra, poi sale fino al passo della Tambura, prima di una picchiata verso Resceto e l’arrivo a Massa.

Negli ultimi anni la Via Vandelli ha fatto registrare un vero e proprio boom (confermato dal quarto posto nel censimento 2022 dei ‘Luoghi del cuore’ del Fai, con oltre 26mila voti ottenuti) e rappresenta oggi uno dei ‘grandi classici’ dei cammini italiani. Sono migliaia le persone che ogni anno si mettono in marcia dall’inizio della primavera all’inizio dell’inverno: viandanti di ogni età, provenienti da tutte le regioni italiane e da molti stati esteri. Una comunità che si ritrova anche online intorno alle pagine social della Via Vandelli e al sito http://viavandelli.com/ e lì fa domande, risponde, si scambia consigli.

Percorrere i 170 chilometri della Vandelli è un’esperienza entusiasmante, che necessita di un’adeguata preparazione: la via è mediamente più impegnativa, sia in termini di lunghezza delle tappe che di dislivello, della media dei cammini appenninici e la ‘scalata’ delle Apuane non deve essere sottovalutata. Ma i silenzi, i panorami, la meraviglia e la commozione che il viandante prova una volta scollinato il passo della Tambura trovandosi davanti il mar Tirreno sono esperienze che ognuno dovrebbe provare.

E poi l’altra grande caratteristica di ogni cammino che si rispetti: la capacità di creare tra i viandanti che percorrono lo stesso tratto negli stessi giorni, un rapporto personale profondo, pieno di racconti di avventure, di confidenze inimmaginabili, di piatti semplici ma gustosi e birre condivise a fine tappa. E allora: buon cammino, lungo la Via Vandelli!